Знову 20: Вікторія Бекхем вибрала для виходу маленьке чорне плаття і виглядала приголомшливо молодо

47-річна Бекхем і її 46-річний чоловік Девід позують в обнімку на розкішній яхті. Для морської прогулянки дизайнер вибрала вічну класику – маленьке чорне плаття без бретелей. Воно підкреслило струнку фігуру зірки і буквально перенесло шанувальників на 20 років тому.

За часів участі в групі Spice girls Вікторія обожнювала носити подібні міні-сукні, доповнюючи їх своїми фірмовими сонцезахисними окулярами в пів-обличчя. За ці роки модель не втратила своєї актуальності, а Вікторія залишилася такою ж чарівною. І вкотре нагадала, що чорна сукня має бути в гардеробі кожної з нас.

Вікторія з чоловіком (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Знімок зірка підписала зворушливо: "Я люблю тебе". Романтичне послання оцінив не тільки чоловік, але і численні шанувальники пари. Вони засипали зоряне сімейство приємними словами, зазначивши, що такого чоловіка не любити просто неможливо.