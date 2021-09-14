46-річна Єва Лонгорія демонструє точний фігуру в елегантному образі на вихід

Єва Лонгорія-ікона стилю і краси, яка в свої 46 може скласти гідну конкуренцію навіть своїм юним колегам.

Зірка регулярно робить пости з образами в мережі , надихаючи мільйонну армію фанатів залишатися стрункими і красивими в будь-якій ситуації. Беремо приклад!

У новому з них Єва приміряла стильну комбінацію для осінніх днів. Зірка "Відчайдушних домогосподарок" позує в стильних широких брюках з високою посадкою і чорному топі, які доповнила піджаком прямого крою і червоними сабо на високих шпильках.

Єва Лонгорія в новому образі (фото: instagram.com/evalongoria)

Волосся Лонгорія заплела волосся в косу, а макіяж зробила з акцентом на очі. З аксесуарів вона залишила тільки сережки-пусети. Образ вийшов стильним і відмінно підкреслив струнке тіло знаменитості.