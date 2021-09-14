ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

46-річна Єва Лонгорія демонструє точний фігуру в елегантному образі на вихід

Новость на русском →
США, Вівторок 14 вересня 2021 20:23
46-річна Єва Лонгорія демонструє точний фігуру в елегантному образі на вихід Єва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)
Автор: RBC.UA

Єва Лонгорія-ікона стилю і краси, яка в свої 46 може скласти гідну конкуренцію навіть своїм юним колегам.

Зірка регулярно робить пости з образами в мережі, надихаючи мільйонну армію фанатів залишатися стрункими і красивими в будь-якій ситуації. Беремо приклад!

У новому з них Єва приміряла стильну комбінацію для осінніх днів. Зірка "Відчайдушних домогосподарок" позує в стильних широких брюках з високою посадкою і чорному топі, які доповнила піджаком прямого крою і червоними сабо на високих шпильках.

46-річна Єва Лонгорія демонструє точний фігуру в елегантному образі на вихід

Єва Лонгорія в новому образі (фото: instagram.com/evalongoria)

Волосся Лонгорія заплела волосся в косу, а макіяж зробила з акцентом на очі. З аксесуарів вона залишила тільки сережки-пусети. Образ вийшов стильним і відмінно підкреслив струнке тіло знаменитості.

Нагадаємо, Єва обожнює спорт, йогу і активний спосіб життя. Під час вагітності зірка набрала багато зайвих кілограмів, після чого всерйоз взялася за свою фігуру. Тепер вона на постійній основі підтримує у себе у відмінній формі.

Читайте LITE в Google News
Єва Лонгорія Шоу-бізнес Модні тренди
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Не пенсіонери: стало відомо, хто найбідніший серед українців
Не пенсіонери: стало відомо, хто найбідніший серед українців