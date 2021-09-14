RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

46-річна Єва Лонгорія демонструє точний фігуру в елегантному образі на вихід

Автор: RBC.UA

Єва Лонгорія-ікона стилю і краси, яка в свої 46 може скласти гідну конкуренцію навіть своїм юним колегам.

Зірка регулярно робить пости з образами в мережі, надихаючи мільйонну армію фанатів залишатися стрункими і красивими в будь-якій ситуації. Беремо приклад!

У новому з них Єва приміряла стильну комбінацію для осінніх днів. Зірка "Відчайдушних домогосподарок" позує в стильних широких брюках з високою посадкою і чорному топі, які доповнила піджаком прямого крою і червоними сабо на високих шпильках.

Єва Лонгорія в новому образі (фото: instagram.com/evalongoria)

Волосся Лонгорія заплела волосся в косу, а макіяж зробила з акцентом на очі. З аксесуарів вона залишила тільки сережки-пусети. Образ вийшов стильним і відмінно підкреслив струнке тіло знаменитості.

Нагадаємо, Єва обожнює спорт, йогу і активний спосіб життя. Під час вагітності зірка набрала багато зайвих кілограмів, після чого всерйоз взялася за свою фігуру. Тепер вона на постійній основі підтримує у себе у відмінній формі.

Читайте LITE в Google News
Єва ЛонгоріяШоу-бізнесМодні тренди