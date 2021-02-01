46-річна Вікторія Бекхем підкорила стрункою фігурою в міні-сукні

Вікторія Бекхем обожнює першою приміряти речі з власної колекції. Причому це стосується як розкішних вечірніх суконь в підлогу, так і зухвалих шкіряних штанів або міні-суконь. Останню з них дружина Девіда Бекхема продемонструвала кілька годин тому.

46-річна ікона стилю одягла чорну сукню-гольф, що облягає її розкішну фігуру. Доповнили образ туфлі на підборах, як завжди - контрастного яскраво-зеленого кольору. Макіяж з бронзово-коричневими тінями на повіках і блискучими губами підкреслив сяючу шкіру багатодітної мами, а зачіска з зібраними волоссям додала образу зухвалу нотку.

Вікторія Бекхем в новому образі (фото: instagram.com/victoriabeckham)

"Затишна неділя в новій колекції. Ви знаєте, я люблю підбори, але я впевнена: вона буде виглядати супер навіть зі слиперами", - написала Вікторія. "Як ти можеш виглядати красивою в будь-яких речах?" "Любов", "Прекрасна завжди", "Королева", "Дивна жінка", "Просто це буде трохи менш ідеально і більш реально... Я думаю купити його", - пишуть фоловери.

До речі, раніше вони завжди обурювалися дорожнечею одягу Вікторії. А нещодавно в мережі з'явилася інформація, що за останні 7 років бренд зазнав збитків у розмірі 60 мільйонів фунтів стерлінгів. Це пояснюється не тільки пандемією, яка нанесла вирішальний удар по бізнесу Бекхемів навесні, змусивши подружжя брати величезний кредит. Багато модних критиків впевнені, що одяг Вікторії не відповідає потребам широкої аудиторії, немов Вікторія шиє його для себе і свого типу фігури.

Раніше Вікторія хвалилася першою обкладинкою дорослого сина.