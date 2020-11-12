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47-річна Хайді Клум захопила пишними грудьми в сукні з найбільш сміливим декольте

Новость на русском → Четвер 12 листопада 2020 22:32
47-річна Хайді Клум захопила пишними грудьми в сукні з найбільш сміливим декольте Хайді Клум (фото: instagram.com/heidiklum)
Автор: Lite

Модель може дозволити собі незвичайні образи

Хайді Клум завжди була схильна демонструвати своє тіло на публіці. А після того, як 47-річна зірка вийшла заміж за 31-річного Тома Каулітца, образи її стали ще більш сміливими і відвертими. Своїм зовнішнім виглядом супермодель ніби нагадує, що вік – не перешкода, щоб виглядати розкішно. А також, що немає сенсу приховувати цю красу. Новий доказ тому з'явився на сторінці знаменитості кілька годин тому.

47-річна Хайді Клум захопила пишними грудьми в сукні з найбільш сміливим декольте47-річна Хайді Клум захопила пишними грудьми в сукні з найбільш сміливим декольтеХайді в незвичайному вбранні (фото: instagram.com/heidiklum)

Хайді красується на знімках в образі від Manfred Thierry Mugler. Вінтажна сукня 1998-го року виконана в дусі великого майстра епатажу і відрізняється відразу кількома виразними деталями. Високий розріз на стегні, який оголив стрункі нескінченні ноги німецької супермоделі, а також декольте, яке якщо не повністю оголило груди манекенниці і телеведучої, то вже точно показало більшу їх частину. Втім, свої форми Хайді ніколи не намагалася приховати. Під час круїзу у весільній подорожі зірка кілька раз поставала перед фанатами топлес.

Розкішний образ для вечора Клум доповнили витончені босоніжки на шпильці. Не обійшлося і без макіяжу, а також укладки від кращих майстрів. Виглядала дружина Тома Каулітца просто неперевершено. Вона постаралася максимально продемонструвати свій лук в мережі Instagram, виклавши кілька фото і відео з підготовки образу.

Нагадаємо, раніше модель похвалилася ідеальним тілом в червоному комбінезоні з латексу.

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