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Адель вперше відверто розповіла про розлучення і нового коханого: моє життя розвалилося

Автор: RBC.UA

33-річна співачка Адель стала новою героїнею британського Vogue. На обкладинці зірка з'явилася в заворожуючому образі, а в інтерв'ю розповіла всі подробиці особистого життя.

Це інтерв'ю стало першим за 5 років, де Адель нарешті зважилася розповісти світу правду про непростий період свого життя. Вона заговорила про розлучення з американським бізнесменом Саймоном Конеккі, нові стосунки і 8-річного сина.

"Коли мені було 30 років, моє життя розвалилося. Просто мені це більше не підходило. Я просто пливла за течією і не була щаслива. Ніхто з нас не зробив нічого поганого і не заподіяв шкоди іншому або щось в цьому роді. Я просто думала про те, що хочу, щоб син бачив, як я люблю по-справжньому і як люблять мене. Це дійсно важливо для мене. З тих пір я перебувала в пошуках справжнього щастя", - говорить зірка.

Також Адель розповіла, що її новий коханий річ Пол з'явився несподівано і привніс в її життя легкість і радість. За словами дівчини, хлопець - єдиний, кого не бентежила увага преси. Також він кумедний, розумний і милий. Втім, співачка наголосила, що син для неї все ж завжди буде на першому місці.

Співачка знялася в стильній фотосесії, де показала розкішну фігуру. Дівчина зізналася, що схуднення ніколи не входило в її плани. Просто вона захоплювалася спортом, який здорово відволікав її від тривожності під час розлучення.

Адель у новій фотосесії (фото: instagram.com/adele)

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