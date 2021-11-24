Андре Тан назвав топ-5 речей, які потрібно терміново викинути

На своїй сторінці в Instagram модельєр розповів, як визначити речі, які пора терміново викинути з шафи.

Топ-5 категорій речей, від яких потрібно позбутися без жалю:

"Ще стане в нагоді"

Річ вже 100% відслужила своє, але вам її шкода викинути через спогади, пов'язані з нею? Навіть не замислюйтеся! Шкода вам має бути себе, якщо вас в цьому хтось побачить на вулиці!



Клон в шафі

Одна справа, якщо це базові речі, по типу 3 білих футболок і 2 пар чорних штанів. Але якщо це, наприклад, 4 сукні однакового фасону з однотипним малюнком, то, швидше за все ви носите з них тільки 1, а іншим 3 пора вирушати з очей геть.





Ілюстративне фото (pexels.com)

Річ колишньої слави

Якщо ви купили в ажіотажі річ з дизайнерської колекції року 2-3 назад і наділи її всього пару раз, то будьте впевнені: її час минув. По-перше, це вже не модно, а по-друге, вам, швидше за все, буде ні з чим її носити.





Ілюстративне фото (pexels.com)

"Ще один раз сходжу за молоком"

Так-так, мова йде про потертої і вже неабияк потаскане взуття. Звичайно, в ньому вам звично і зручно, як в м'яких домашніх тапочках. Але подивіться на ситуацію об'єктивно: в цьому навіть не ховають! Ви гідні кращого! Підіть і купіть собі пару нормального взуття.



Практична, але нецікава

Припустимо, у вас є якась дуже практична річ, яка підходить під половину вашого гардеробу, але зовсім не приносить вам радості. Вона неяскрава, нецікава і взагалі ніяка. Розлучайтеся з нею! Краще сходіть зайвий раз на шопінг і купіть щось таке ж практичне, але в вашому стилі.

Ілюстративне фото (pexels.com)