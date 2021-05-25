Андре Тан показав, яка довжина одягу ідеально підійде різним типам фігури: схема

Український дизайнер Андре Тан розповів, яка довжина одягу буде виглядати на вас ідеально, в залежності від типу фігури.

У своєму Instagram він дав детальну схему, по якій легко можна визначити, у що одягнутися, щоб виглядати на всі сто.

До речі, більшість людей не є представниками "чистого" типу фігури. Тому сприймати рекомендації з приводу довжини одягу потрібно з легкістю, розуміючи свої акцентні місця і важливість балансу.

Існує 5 основних типів фігури:

Пісковий годинник: баланс стегон і грудей / плечей; тонка талія; вага розподіляється рівномірно.

На такому типі фігури відмінно сидить довжина міді, джинси 7/8.

Коло: вузькі стегна і стрункі ноги; плечі пропорційні стегнам; талія не позначена, може трохи виходити за стегна.

Такому типу фігури варто уважно дивитися, де закінчується футболка, штани і шорти підходять ті ж, що і першого типу.

Андре Тан розповів, як одягнутися на співбесіду, щоб робота була ваша

Перевернутий трикутник: широкі плечі; вузькі стегна; стрункі ноги; часто - об'ємні руки у верхній частині.

Дивіться на схемі, де повинні закінчуватися штани і топи.

Трикутник: вузькі плечі і грудна клітка; вузька талія; широкі стегна; об'ємні ікри; найчастіше - короткі ноги пропорційно тулубу.

Рукава коротші, штани довші.

Прямокутник: стегна на рівні плечей, нечітка талія, рівномірний розподіл ваги (дуже спортивна фігура).

Як вибрати одяг за типом фігури (фото: instagram.com/andre_tan_official)