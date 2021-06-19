Андре Тан розповів, як вибрати трендовий купальник по фігурі

Літо - час спеки, пляжів і відпочинку біля води, а значить, модницям необхідний новий купальник. Відомий український дизайнер Андре Тан розповів, які моделі в тренді влітку 2021, а також дав поради, як підібрати купальник до свого типу фігури.

Тренди в купальниках 2021:

Неон

І неважливо, в якій кількості — будь-то весь купальник або окремі його елементи. Хітяра - мікс різних неонових відтінків в одному (до речі, всі вони легко поєднуються між собою). Є невелике "але": неон добре виглядає лише на засмаглій шкірі (хоча б трохи).



Зав'язки

І чим більше, тим краще. Особливо якщо мова йде про класичний варіант бікіні (той самий, в якому мінімум тканини), але з дуже довгими шнурками. Їх можна обернути навколо талії на кілька разів або ж спробувати надіти в стилі Кендалл Дженнер — перевернувши верх від купальника "догори ногами", схрестивши на грудях.



Принт “дрібна квіточка”

Особливо ніжно і жіночно буде виглядати цілісний купальник. Актуальні варіанти ви можете підглянути в бренді Agua by Agua Bendita.



Мінімалізм

Однотонний купальник лаконічного крою без декоративних елементів. Злитий або роздільний — неважливо. Головне, щоб він був лаконічним і однотонним.





Ілюстративне фото (pexels.com)

Кроше

В'язані або трикотажні купальники повертаються. Так, це не особливо практично (такий купальник буде довго сохнути і навіть може деформуватися в процесі), але це дуже красиво. До речі, верх від такого купальника також можна використовувати в якості топа з шортами, спідницями, джинсами.



Terry Cloth

Текстура може бути різною: нагадувати вафельний рушник, гофрований папір, шовк, який погладили при занадто великій температурі — це все підходить. Пам'ятайте, що така тканина завжди буде візуально трохи збільшувати ваші обсяги. Актуальні варіанти ви можете підглянути в бренді Hunza G.

Як скорегувати фігуру за допомогою купальника:

Невиражена талія

Широкі плечі

Низький зріст

Широкі стегна

Корекція живота

Ілюстративне фото (instagram.com/andre_tan_official)