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Андре Тан розповів, як вибрати трендовий купальник по фігурі

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Субота 19 червня 2021 16:31
Андре Тан розповів, як вибрати трендовий купальник по фігурі Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Літо - час спеки, пляжів і відпочинку біля води, а значить, модницям необхідний новий купальник. Відомий український дизайнер Андре Тан розповів, які моделі в тренді влітку 2021, а також дав поради, як підібрати купальник до свого типу фігури.

Корисними рекомендаціями модельєр поділився на своїй сторінці в Instagram.

Тренди в купальниках 2021:

Неон

І неважливо, в якій кількості — будь-то весь купальник або окремі його елементи. Хітяра - мікс різних неонових відтінків в одному (до речі, всі вони легко поєднуються між собою). Є невелике "але": неон добре виглядає лише на засмаглій шкірі (хоча б трохи).

Зав'язки

І чим більше, тим краще. Особливо якщо мова йде про класичний варіант бікіні (той самий, в якому мінімум тканини), але з дуже довгими шнурками. Їх можна обернути навколо талії на кілька разів або ж спробувати надіти в стилі Кендалл Дженнер — перевернувши верх від купальника "догори ногами", схрестивши на грудях.

Принт “дрібна квіточка”

Особливо ніжно і жіночно буде виглядати цілісний купальник. Актуальні варіанти ви можете підглянути в бренді Agua by Agua Bendita.

Мінімалізм

Однотонний купальник лаконічного крою без декоративних елементів. Злитий або роздільний — неважливо. Головне, щоб він був лаконічним і однотонним.

Андре Тан розповів, як вибрати трендовий купальник по фігурі

Ілюстративне фото (pexels.com)

Кроше

В'язані або трикотажні купальники повертаються. Так, це не особливо практично (такий купальник буде довго сохнути і навіть може деформуватися в процесі), але це дуже красиво. До речі, верх від такого купальника також можна використовувати в якості топа з шортами, спідницями, джинсами.

Terry Cloth

Текстура може бути різною: нагадувати вафельний рушник, гофрований папір, шовк, який погладили при занадто великій температурі — це все підходить. Пам'ятайте, що така тканина завжди буде візуально трохи збільшувати ваші обсяги. Актуальні варіанти ви можете підглянути в бренді Hunza G.

Як скорегувати фігуру за допомогою купальника:

Невиражена талія

Андре Тан розповів, як вибрати трендовий купальник по фігурі

Широкі плечі

Андре Тан розповів, як вибрати трендовий купальник по фігурі

Низький зріст

Андре Тан розповів, як вибрати трендовий купальник по фігурі

Широкі стегна

Андре Тан розповів, як вибрати трендовий купальник по фігурі

Корекція живота

Андре Тан розповів, як вибрати трендовий купальник по фігуріІлюстративне фото (instagram.com/andre_tan_official)

Нагадаємо, раніше стиліст показала кращі наряди для спекотної погоди в місті.

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Андре Тан дизайнер мода
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