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Андре Тан рассказал, как выбрать трендовый купальник по фигуре

Новина українською →
Суббота 19 июня 2021 16:31
Андре Тан рассказал, как выбрать трендовый купальник по фигуре Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Лето - время жары, пляжей и отдыха у воды, а значит, модницам необходим новый купальник. Известный украинский дизайнер Андре Тан рассказал, какие модели в тренде летом 2021, а также дал советы, как подобрать купальник к своему типу фигуры.

Полезными рекомендациями модельер поделился на своей странице в Instagram.

Тренды в купальниках 2021:

Неон

И неважно, в каком количестве — будь-то весь купальник или отдельные его элементы. Хитяра — микс разных неоновых оттенков в одном (кстати, все они легко сочетаются между собой). Есть небольшое «но»: неон хорошо смотрится лишь на загорелой коже (хотя бы немного).

Завязки

И чем больше, тем лучше. Особенно если речь идет о классическом варианте бикини (тот самый, в котором минимум ткани), но с очень длинными шнурками. Их можно обернуть вокруг талии на несколько раз или же попробовать надеть в стиле Кендалл Дженнер — перевернув верх от купальника «вверх ногами», скрестив на груди.

Принт “мелкий цветочек”

Особенно нежно и женственно будет смотреться цельный купальник. Актуальные варианты вы можете подсмотреть в бренде Agua by Agua Bendita.

Минимализм

Однотонный купальник лаконичного кроя без декоративных элементов. Слитный или раздельный — неважно. Главное, чтобы он был лаконичным и однотонным.

Андре Тан рассказал, как выбрать трендовый купальник по фигуре

Иллюстративное фото (pexels.com)

Кроше

Вязаные или трикотажные купальники возвращаются. Да, это не особо практично (такой купальник будет долго сохнуть и даже может деформироваться в процессе), но это очень красиво. Кстати, верх от такого купальника также можно использовать в качестве топа с шортами, юбками, джинсами.

Terry Cloth

Текстура может быть разной: напоминать вафельное полотенце, гофрированную бумагу, шелк, который погладили при слишком большой температуре — это все подходит. Помните, что такая ткань всегда будет визуально немного увеличивать ваши объемы. Актуальные варианты вы можете подсмотреть в бренде Hunza G.

Как скорректировать фигуру с помощью купальника:

Невыраженная талия

Андре Тан рассказал, как выбрать трендовый купальник по фигуре

Широкие плечи

Андре Тан рассказал, как выбрать трендовый купальник по фигуре

Низкий рост

Андре Тан рассказал, как выбрать трендовый купальник по фигуре

Широкие бедра

Андре Тан рассказал, как выбрать трендовый купальник по фигуре

Коррекция живота

Андре Тан рассказал, как выбрать трендовый купальник по фигуреИллюстративное фото (instagram.com/andre_tan_official)

Напомним, ранее стилист показала лучшие наряды для жаркой погоды в городе.

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Андре Тан дизайнер мода
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