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Анімалістичний принт і масивна підошва: стилісти показали самі трендові черевики на зиму

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П'ятниця 05 листопада 2021 18:09
Анімалістичний принт і масивна підошва: стилісти показали самі трендові черевики на зиму Черевики: хоч по місту, хоч на природу (фото: instagram.com/josephineskriver)
Автор: Тетяна Турчанікова

Зима в наших широтах часто зовсім не схожа на ту, що зображують на різдвяних картинках. А це означає, що, вибираючи взуття на зимовий сезон, варто враховувати не тільки сніг і мороз, а й бруд з дощем.

Однією з найбільш трендових моделей черевиків взимку 2021-2022 будуть масивні похідні черевики, розповідає metro.co.uk.

Але не варто хвилюватися, ніхто не збирається змушувати вас одягатися в нудні черевики зі шнурівкою, схожі на ті, що багато носили ще в шкільні роки.

Анімалістичний принт і масивна підошва: стилісти показали самі трендові черевики на зимуМасивна підошва залишиться в тренді навіть взимку (фото: instagram.com/josephineskriver)

Скромні туристичні черевики тепер модернізовані: стильний анімалістичний принт і масивна бойова підошва закохають вас в них з першого погляду.

Якщо хочете чогось по-справжньому особливого, вибирайте черевики в модному леопардовому принті зі штучного хутра. Також в тренді будуть черевики з натуральної шкіри, прикрашені акуратними деталями зі штучного хутра.

Які черевики вибрати на зиму

  • Анімалістичний принт

Анімалістичний принт і масивна підошва: стилісти показали самі трендові черевики на зиму

  • Гладка шкіра зі вставками замші і шнурівкою

Анімалістичний принт і масивна підошва: стилісти показали самі трендові черевики на зиму

  • Груба "тракторна" платформа

Анімалістичний принт і масивна підошва: стилісти показали самі трендові черевики на зиму

  • З хутром - на найхолоднішу погоду

Анімалістичний принт і масивна підошва: стилісти показали самі трендові черевики на зиму

Черевики на зиму (фото: metro.co.uk)

Раніше стиліст показала топ-5 ідей для манікюр на осінь, буде яскраво.

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