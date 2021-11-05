Анималистичный принт и массивная подошва: стилисты показали самые трендовые ботинки на зиму
Зима в наших широтах часто совсем не похожа на ту, что изображают на рождественских картинках. А это значит, что, выбирая обувь на зимний сезон, стоит учитывать не только снег и мороз, а и грязь с дождем.
Одной из самых трендовых моделей ботинок зимой 2021-2022 будут массивные походные ботинки, рассказывает metro.co.uk.
Но не стоит волноваться, никто не собирается заставлять вас облачаться в скучные ботинки со шнуровкой, похожие на те, что многие носили еще в школьные годы.
Массивная подошва останется в тренде даже зимой (фото: instagram.com/josephineskriver)
Скромные туристические ботинки теперь модернизированы: стильный анималистичный принт и массивная боевая подошва влюбят вас в них с первого взгляда.
Если хотите чего-то по-настоящему особенного, выбирайте ботинки в модном леопардовом принте из искусственного меха. Также в тренде будут ботинки из натуральной кожи, украшенные аккуратными деталями из искусственного меха.
Какие ботинки выбрать на зиму
- Анималистичный принт
- Гладкая кожа со вставками замши и шнуровкой
- Грубая "тракторная" платформа
- С мехом - на самую холодную погоду
Ботинки на зиму (фото: metro.co.uk)
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