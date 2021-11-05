Анімалістичний принт і масивна підошва: стилісти показали самі трендові черевики на зиму

Але не варто хвилюватися, ніхто не збирається змушувати вас одягатися в нудні черевики зі шнурівкою, схожі на ті, що багато носили ще в шкільні роки.

Масивна підошва залишиться в тренді навіть взимку (фото: instagram.com/josephineskriver)

Скромні туристичні черевики тепер модернізовані: стильний анімалістичний принт і масивна бойова підошва закохають вас в них з першого погляду.

Якщо хочете чогось по-справжньому особливого, вибирайте черевики в модному леопардовому принті зі штучного хутра. Також в тренді будуть черевики з натуральної шкіри, прикрашені акуратними деталями зі штучного хутра.

Які черевики вибрати на зиму

Анімалістичний принт

Гладка шкіра зі вставками замші і шнурівкою

Груба "тракторна" платформа

З хутром - на найхолоднішу погоду

Черевики на зиму (фото: metro.co.uk)