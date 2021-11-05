Анімалістичний принт і масивна підошва: стилісти показали самі трендові черевики на зиму

Зима в наших широтах часто зовсім не схожа на ту, що зображують на різдвяних картинках. А це означає, що, вибираючи взуття на зимовий сезон, варто враховувати не тільки сніг і мороз, а й бруд з дощем.
Однією з найбільш трендових моделей черевиків взимку 2021-2022 будуть масивні похідні черевики, розповідає metro.co.uk.
Але не варто хвилюватися, ніхто не збирається змушувати вас одягатися в нудні черевики зі шнурівкою, схожі на ті, що багато носили ще в шкільні роки.
Скромні туристичні черевики тепер модернізовані: стильний анімалістичний принт і масивна бойова підошва закохають вас в них з першого погляду.
Якщо хочете чогось по-справжньому особливого, вибирайте черевики в модному леопардовому принті зі штучного хутра. Також в тренді будуть черевики з натуральної шкіри, прикрашені акуратними деталями зі штучного хутра.
Черевики на зиму (фото: metro.co.uk)
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