Барбара Палвін показала витончену фігуру в наймоднішому топі літа 2021

Барбара Палвін - одна з найпопулярніших у світі моделей і "ангел" Victoria's Secret - показала новий спокусливий лук.
Головна деталь образу, який Палвін виклала у своєму блозі, - ультрамодний топ, який цього літа варто придбати всім модницям.
Барбара Палвін поділилася з шанувальниками одним їх останніх відпускних знімків з Тулума, куди вона вирушила разом зі своїм хлопцем Діланом Спроусом. Вона сидить за столиком зі склянкою соку в руці і посміхається в камеру щасливою посмішкою.
У ресторан супермодель вирушила в світлих брюках, а також чорному асиметричному топі з одним рукавом. Він зробив точену фігуру Барбари просто досконалою, підкресливши залізний прес колись пишнотілої красуні.
Зачіску Палвін зробила досить просту, уклавши волосся пляжними хвилями, а мейк-ап постаралася виконати з мінімумом засобів. Як відомо, у відпустці яскравий макіяж ні до чого. Трохи туші, легка основа, рум'яна і нейтральна помада - образ на вихід готовий.
"Назад в Лос-Анджелес Прекрасно провела час в Тулумі, спасибі @nesttulum @lavalisehotels @encantadatulum. Побачимося наступного разу", - написала Барбара під постом. А у відповідь почула масу приємних слів на свою адресу.
Раніше ми писали, що Палвін підкорила мережу своєю фігурою в іншому трендовому вбранні.