Белла Хадід в модних брюках і пікантному топі похвалилася залізним пресом
Белла Хадід склала новий ультрамодний лук на основі стильних речей. Надихаємося однією з найпопулярніших моделей сучасності!
В блозі моделі можна знайти масу фото у цьому вбранні, що допоможе розглянути його з усіх боків.
Белла Хадід позує в широких спортивних брюках, немов з 90-х, які в цьому сезоні знову повернулися в гардероби модниць. Доповнив їх бордовий топ з горловиною, довгими рукавами з рукавичками і вирізами під руками. На ноги знаменитість взула масивні сірі кросівки, на яких зробила особливий акцент у своєму пості. Над їх ескізом працював знаменитий японський художник-ілюстратор Хадзіме Сораяма.
З аксесуарів Белла підібрала великі золоті сережки-кільця, а також годинник - вишукані прикраси створили незвичайний контраст зі спортивними речами. Але молодша Хадід обожнює такі поєднання непоєднуваного.
Белла Хадід в новому образі (фото: instagram.com/bellahadid)
Нагадаємо, раніше молодша сестра Белли - Джіджі - відзначила перший день народження своєї доньки Хай. Незвичайні сімейні фото показала в своєму блозі і Белла. Тітка просто в захваті від малятка і зізналася, що багато чому у неї навчилася.