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Белла Хадід в модних брюках і пікантному топі похвалилася залізним пресом

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США, П'ятниця 24 вересня 2021 21:33
Белла Хадід в модних брюках і пікантному топі похвалилася залізним пресом Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)
Автор: RBC.UA

Белла Хадід склала новий ультрамодний лук на основі стильних речей. Надихаємося однією з найпопулярніших моделей сучасності!

В блозі моделі можна знайти масу фото у цьому вбранні, що допоможе розглянути його з усіх боків.

Белла Хадід позує в широких спортивних брюках, немов з 90-х, які в цьому сезоні знову повернулися в гардероби модниць. Доповнив їх бордовий топ з горловиною, довгими рукавами з рукавичками і вирізами під руками. На ноги знаменитість взула масивні сірі кросівки, на яких зробила особливий акцент у своєму пості. Над їх ескізом працював знаменитий японський художник-ілюстратор Хадзіме Сораяма.

З аксесуарів Белла підібрала великі золоті сережки-кільця, а також годинник - вишукані прикраси створили незвичайний контраст зі спортивними речами. Але молодша Хадід обожнює такі поєднання непоєднуваного.

Белла Хадід в модних брюках і пікантному топі похвалилася залізним пресомБелла Хадід в модних брюках і пікантному топі похвалилася залізним пресомБелла Хадід в модних брюках і пікантному топі похвалилася залізним пресомБелла Хадід в модних брюках і пікантному топі похвалилася залізним пресомБелла Хадід в новому образі (фото: instagram.com/bellahadid)

Нагадаємо, раніше молодша сестра Белли - Джіджі - відзначила перший день народження своєї доньки Хай. Незвичайні сімейні фото показала в своєму блозі і Белла. Тітка просто в захваті від малятка і зізналася, що багато чому у неї навчилася.

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