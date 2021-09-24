ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Белла Хадид в модных брюках и пикантном топе похвасталась железным прессом

Новина українською →
США, Пятница 24 сентября 2021 21:33
Белла Хадид в модных брюках и пикантном топе похвасталась железным прессом Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)
Автор: RBC.UA

Белла Хадид составила новый ультрамодный лук на основе стильных вещей. Вдохновляемся одной из самых популярных моделей современности!

В блоге модели можно найти массу фото в этом наряде, что поможет рассмотреть его со всех сторон.

Белла Хадид позирует в широких спортивных брюках, словно из 90-х, которые в этом сезоне вновь вернулись в гардеробы модниц. Дополнил их бордовый топ с горловиной, длинными рукавами с перчатками и вырезами под руками. На ноги знаменитость обула массивные серые кроссовки, на которых сделала особенный акцент в своем посте. Над их эскизом работал знаменитый японский художник-иллюстратор Хадзимэ Сораямаю

Из аксессуаров Белла подобрала крупные золотые серьги-кольца, а также часы - изысканные украшения создали необычный контраст со спортивными вещами. Но младшая Хадид обожает такие сочетания несочетаемого.

Белла Хадид в модных брюках и пикантном топе похвасталась железным прессомБелла Хадид в модных брюках и пикантном топе похвасталась железным прессомБелла Хадид в модных брюках и пикантном топе похвасталась железным прессомБелла Хадид в модных брюках и пикантном топе похвасталась железным прессомБелла Хадид в новом образе (фото: instagram.com/bellahadid)

Напомним, ранее младшая сестра Беллы - Джиджи - отметила первый день рождения своей дочери Хай. Необычные семейные фото показала в своем блоге и Белла. Тетя просто в восторге от малышки и призналась, что многому у нее научилась.

Читайте LITE в Google News
Модные тренды Шоу-бизнес
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Потепление будет постепенным и с дождями: какая погода ждет Украину на выходных
Потепление будет постепенным и с дождями: какая погода ждет Украину на выходных