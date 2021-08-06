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Белла Хадід показала три сукні, які повинні бути в гардеробі кожної модниці

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Нью-Йорк, П'ятниця 06 серпня 2021 16:31
Белла Хадід показала три сукні, які повинні бути в гардеробі кожної модниці Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)
Автор: RBC.UA

Белла Хадід показала нову розкішну зйомку, де приміряла три дизайнерських сукні.

Пост став наочним посібником, які речі обов'язково потрібні в гардеробі будь-якої поважаючої себе модниці.

Першу з них суконь придбати, поки не закінчився теплий сезон. У білизняному стилі, на тонких бретельках, довжиною до середини ікри і головне - з великими білими квітами, вона так і проситься бути вигуляною на літній терасі ресторану, у відпустці або на прогулянці містом. Восени плаття відмінно можна комбінувати з накидкою, як це робить Белла, кардиганом і черевиками.

Белла Хадід показала три сукні, які повинні бути в гардеробі кожної модниці

Белла Хадід обожнює сукні в білизняному стилі (фото: instagram.com/bellahadid)

Другий образ Хадід - плаття з знову модним силуетом"русалка". Дівчина вибрала варіант з напівпрозорої тканини, під яким відмінно видно нижню білизну. Доповнила його червоними туфлями, великими браслетами і шкарпетками. Якщо ви любите менш екстравагантні вбрання, просто зверніть увагу на форму.

Белла Хадід показала три сукні, які повинні бути в гардеробі кожної модниці

Екстравагантні виходи теж їй під силу (фото: instagram.com/bellahadid)

Третій лук - для розкішного виходу в світ. Сукня з витонченим ліфом, врівноважена важкими складками на спідниці, виглядає просто приголомшливо. Мінімалістичний крій доповнює "квітка" з пір'я на плечі в дусі образів Керрі Бредшоу. Ідеально!

Белла Хадід показала три сукні, які повинні бути в гардеробі кожної модниці

Белла в розкішному вечірньому образі (фото: instagram.com/bellahadid)

Раніше ми писали про нові жаркі домашні фото Белли в нижній білизні.

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