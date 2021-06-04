Білий не повнить: Ешлі Грем демонструє модний літній образ у світлих тонах

Ешлі Грем постала в класиці, яка влітку особливо актуальна - білій сорочці, під неї гаряча матуся одягла чорний топ. Доповнили лук білі штани з тонкої тканини, а також масивні золоті сережки. До слова, Ешлі заправила сорочку в штани, показавши ще один стильний спосіб її носити.

Образ відмінно підкреслив апетитні форми моделі, при цьому візуально не додавши Ешлі зайвих кілограмів. Так що Грем своїм прикладом спростувала той факт, що пишнотілі красуні повинні віддавати перевагу чорному, який, як відомо, робить зорово стрункішою.

Ешлі Грем в новому образі (фото: instagram.com/ashleygraham)

В коментарях піднявся справжній ажіотаж. Фолловери 33-річної моделі називаю її іконою стилю і просто найкрасивішою на планеті. Також багато хто попросив дати рекомендації щодо речей, які одягнула Грем. І закликали її частіше ділитися надихаючими луками. Що ж, Ешлі правда вміє їх складати!