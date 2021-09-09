Берети, біні і капелюхи: стиліст показала модні головні убори на осінь

Осінньо-зимовий сезон часто буває непогожим, тому від правильного вибору головного убору залежить наш настрій і здоров'я. Щоб вибрати ідеальний головний убір, необхідно знати, які моделі зараз набирають обертів і будуть в тренді восени 2021.
Стиліст Анна Мишаївна розповіла в Instagram, що буде в моді цієї осені і яким головним уборам варто віддати перевагу.
Берети - додадуть романтики в ваш образ, круто виглядають в'язані щільні, вовняні тканинні і шкіряні, лаконічні моделі, без зайвих драпіровок і декору.
⠀
Капелюхи - у класичному виконанні з широкими полями, канотьє, Федори з фетру. Висоту капелюха, ширину полів підбирайте під свій зріст, форму голови і тд.
⠀
Панама - все більше людей зустрічаю в панамах, причому з різних тканин, високі, з вузькими і широкими полями. У вінтажному стилі з опущеними полями.
⠀
Бейсболки - мені подобаються все більше і більше, особливо коли лінь робити укладку, натягнула і пішла, мега зручно, але, знову ж таки, має вписуватися в ваш образ. Беріть лаконічні, без декорів у вигляді лого, страз, каменів і тд. Чим лаконічніше, тим довше можна носити і до всього підійдуть.
Хустки, тюрбани, косинки. Причому останні можна зав'язувати як у Оленки, так і як бандану. З різних тканин, з плащовки, з еко шкіри і тд.
Шапки-біні, з відворотом тонкі або грубої в'язки на глибоку осінь, не в обтяжку, а злегка вільні, уникайте звивистих візерунків, і тд.
Ілюстративне фото (instagram.com/anna_mishaevna)⠀
Важливо!!! Вибирайте моделі без зайвих страз, декорів, і т.д. Капелюхи в стилі а-ля тітонька/бабуся.
Нагадаємо, раніше стиліст назвала 9 речей, які не потрібно купувати у 2021 році - вони вже застаріли.