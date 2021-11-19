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Безпрограшний варіант: Анджеліна Джолі показала, як носити сукню-комбінацію

Автор: Ольга Турчанікова

Вчора, 18-го листопада Анджеліна Джолі стала гостею гала-вечері Guerlian в Лос-Анджелесі. 46-річна голлівудська актриса вже давно є обличчям декількох ароматів цього культового французького бренду.

Для світської події екс-дружина Бреда Пітта підготувала образ урочистий і стильний у своєму улюбленому total black. Вона одягла сукню-комбінацію на тонких бретельках з мереживом по краю, а завершила лук туфлями, клатчем і дорогоцінними прикрасами - вишуканими кольє, браслетом і сережками. Зверху зірка накинула чорне пальто.

Фото актриси з'явилися в офіційному акаунті Guerlian. А ось сама Джолі не стала транслювати нічого в свій блог, який завела зовсім недавно. На її сторінці частіше можна побачити тільки робочі пости. Як відомо, Анджеліна - затята активістка в питаннях захисту земних ресурсів, прав жінок і багатьох інших напрямків.

Анджеліна на вечорі Guerlian (фото: instagram.com/guerlain)

Днями вона опублікувала пост, в якому розповідається про екологічні проблеми в світі. Джолі висвітлила тему руйнівної вирубки лісів і нагадала, що вже близько 20 років бореться за збереження дерев у Камбоджі, яка є рідною для її старшого сина Меддокса. Архівний знімок з сином - ще малям - Джолі також прикріпила.

Джолі з сином (фото: instagram.com/angelinajolie)

Раніше ми писали, що Бред Пітт почав зустрічатися з відомою актрисою, яка є повною протилежністю Джолі.

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