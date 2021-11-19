Безпрограшний варіант: Анджеліна Джолі показала, як носити сукню-комбінацію

Фото актриси з'явилися в офіційному акаунті Guerlian. А ось сама Джолі не стала транслювати нічого в свій блог, який завела зовсім недавно. На її сторінці частіше можна побачити тільки робочі пости. Як відомо, Анджеліна - затята активістка в питаннях захисту земних ресурсів, прав жінок і багатьох інших напрямків.

Анджеліна на вечорі Guerlian (фото: instagram.com/guerlain)

Днями вона опублікувала пост, в якому розповідається про екологічні проблеми в світі. Джолі висвітлила тему руйнівної вирубки лісів і нагадала, що вже близько 20 років бореться за збереження дерев у Камбоджі, яка є рідною для її старшого сина Меддокса. Архівний знімок з сином - ще малям - Джолі також прикріпила.

Джолі з сином (фото: instagram.com/angelinajolie)