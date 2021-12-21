Безпрограшний варіант: стиліст навчила одягатися одночасно зручно і стильно

Кожен день нас захоплює рутина справ. При цьому ми хочемо виглядати стильно і комфортно. Адже часом виходиш з дому рано вранці і повертаєшся затемна. Як же зробити образ стильним і комфортним?

Стиліст Віка Воронцова запропонувала в Instagram вирішення проблеми і наочно показала, як застосовувати поради на практиці.

Експерт дала кілька підказок, як зробити комплект стильним і комфортним:

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1. Додавайте образу яскраві, сучасні акценти (крій, принт, колір, силует).

Ілюстративне фото (instagram.com/vikavorontsova_)

2. Використовуйте багатошаровість в комплектах (прекрасний приклад з картатим жилетом поверх укороченого пальто).

3. Об'єднуйте в одному образі кілька колірних відтінків.

4. Вибирайте вироби, в яких вам комфортно перебувати. Не варто купувати светр, якщо під час примірки ви відчули колкість.

Ілюстративне фото (instagram.com/vikavorontsova_)

5. Трикотажні вироби надають образу відчуття затишку і тепла. Будь-який трикотаж вимагає до себе дбайливого догляду. Краще використовувати ручне прання або хімчистку. Також уважно вивчайте рекомендації по догляду на внутрішньому ярлику вироби.

6. Зверніть увагу на одяг з флісу або футера. Комплектам з такими виробами гарантований 100% затишок.

Ілюстративне фото (instagram.com/vikavorontsova_)