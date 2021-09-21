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Безпрограшний варіант: топ-5 жакетів на осінь, які виручать завжди і скрізь

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Вівторок 21 вересня 2021 08:38
Безпрограшний варіант: топ-5 жакетів на осінь, які виручать завжди і скрізь Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Жакети давно стали невід'ємною частиною повсякденного стилю - їх носять не тільки в офіс, але і зробили одягом на кожен день. Осінь - ідеальний час продемонструвати цей предмет гардероба і створити ідеальний лук для прохолодних днів.

Про найбільш трендові моделі жакетів на сторінці в Instagram розповіла стиліст Ксенія Господінова.

Сучасна мода дуже гнучка, в наш час актуально і в тренді все, що вміло поєднується в луці. Так що цей топ 5 жакетів - саме ті варіанти, які варто взяти з собою в осінь.

Оверсайз - тут не варто пояснювати, що це за стиль, він давно з нами, так як вільний крій зручний і практичний в повсякденних справах.

Безпрограшний варіант: топ-5 жакетів на осінь, які виручать завжди і скрізь
⠀Ілюстративне фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

Кроп-жакети - у них укорочена довжина, приблизно до талії, досить широкий кроп-топ здатний зробити талію ще тонше.

Безпрограшний варіант: топ-5 жакетів на осінь, які виручать завжди і скрізь

Ілюстративне фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

Жакети в стилі Chanel - їх головна особливість у відсутності коміра і наявність круглого вирізу, твідова тканина.

Безпрограшний варіант: топ-5 жакетів на осінь, які виручать завжди і скрізь

⠀Ілюстративне фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

Приталені - вони вигідно підкреслюють фігуру, роблять талію тонше, груди більше, а поставу витонченіше і граціозніше.

Безпрограшний варіант: топ-5 жакетів на осінь, які виручать завжди і скрізь

⠀Ілюстративне фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

Шкіряні - дизайнери багатьох брендів в осінніх колекціях продемонстрували, що шкіряні жакети впевнено буду з нами в цьому сезоні.Безпрограшний варіант: топ-5 жакетів на осінь, які виручать завжди і скрізь

⠀Ілюстративне фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

Також стиліст склала особистий топ-5 речей для стильної осені. Він виглядає так:

  • Козаки
  • Тренч
  • Косуха
  • Шопер
  • В'язаний кардиган / жилет

Нагадаємо, що раніше стиліст Анастасія Михайлова навчила носити і поєднувати челсі в осінніх луках.

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