Бездоганна: 46-річна Вікторія Бекхем блищить в розкішному святковому образі

Вікторія Бекхем порадувала фанатів новим образом, створеним на основі речей з її колекції. Ікона стилю зробила акцент на святкове вбрання, але не вечірнє, а повсякденне. 46-річна зірка одягла блискучий облягаючий гольф, який відмінно підкреслив її струнке тіло. Аутфіт доповнили макіяж з коричневими тінями і нейтрально-бежевими губами. А також вічно модна зачіска - укладене легкою хвилею і зафіксоване лаком волосся візуально робить лук більш молодим і свіжим.



Вікторія у новому образі (фото: instagram.com/victoriabeckham)

"Наш магазин на Дувр-стріт сьогодні знову відкритий, зворотний відлік до Різдва, нарешті, розпочався, і я відчуваю себе так весело в блискучому светрі #VVB. Пора включити різдвяні вогні", - повідомила зірка фанатам.

"Святкове вбрання!", "Так весело і святково!", "Люблю", "Ох, Вікторія, на тобі це виглядає так чудово! Так заманливо! Ти прекрасна!", "Красива і зимова досконалість", "Вона виглядає чудово", "Ти така красива", "Королева мого серця", "Завжди моя богиня", "Вікторія, ти така елегантна! Не могла би ти зробити урок по макіяжу?", "Прекрасний светр, і я ще раз кажу, що люблю цю зачіскую Відмінний вибір", - посипалися коментарі від захоплених фоловерів як завжди розкішної Вікторії.

Раніше ми писали, що Вікторія вибрала бездоганний образ для комфортної роботи вдома.