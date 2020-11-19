RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Бездоганна: Джіджі Хадід похвалилася стрункою фігурою в трендовому вбранні зими

Автор: Lite

Молода мама вже у формі!

Джіджі Хадід представила чергову зйомку для рекламної кампанії Alexander Wang, примірявши трендові речі з нової колекції. Це перша робота молодої мами вперше за довгий час, до цього старша Хадід була зайнята виключно особистим життям.


Модель в стильному образі (фото: instagram.com/gigihadid)

Джіджі приміряла кілька образів, кожен з яких продуманий до дрібниць і заслуговує на увагу модниць всієї планети. Перший з них - в широких штанях і жакеті оверсайз, який модель одягла прямо на голе тіло, заслуговує особливої уваги фешн-любителів. Справа в тому, що брючні костюми такого крою зараз на особливому рахунку у модних інфлюєнсерів. Завдяки теплій тканіні і безпрограшному силуету, який робить візуально стрункішою, він стане головною одиницею трендового зимового гардеробу.


Дівчина у відмінній формі (фото: instagram.com/gigihadid)

Також модель демонструє образ більш зухвалий: в блакитних джинсах, білій футболці, прозорій довгій сорочці, а також босоніжках з пір'ям, модель може скласти гідну партію любителям незвичайних стрітстайл-образів.


Молода мама у відмінній формі (фото: instagram.com/gigihadid)

Ще один лук моделі склали широкі сірі брюки зі стрілками, а також шкіряний приталений жакет. Його дівчина доповнила крихітним чорним клатчем, а також лоферами з принтом "під зебру". Вийшло більш ніж ефектно!

Раніше, нагадаємо, Джіджі показала, що її новонароджена дочка також обожнює стильні речі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України модамодельтренд