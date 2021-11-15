Бездоганна: Олена Зеленська демонструє лаконічний образ total black

Олена Зеленська відвідала Львів, де були запущені відразу три україномовних аудіогіди. Про цю подію перша леді розповіла у своєму блозі. Також додавши, що це місто - одне з найцінніших культурних центрів України і нескінченно надихає її.

"Ми запустили три аудіогіди, які озвучили для нас видатні українці: голос Остапа Ступки звучатиме в Історичному комплексі Національного музею імені Андрея Шептицького @nationalmuseuminlviv та музеї Івана Георгія Пінзеля, а голос Христини Соловій @soloviyka - у палаці Лозинського. Кожен з них робить українську культуру ще багатшою, і приємно, що саме вони стали частиною нашої великої родини аудіогідів", - розповіла дружина президента України.

Олена Зеленська у Львові (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

"У серпні цього року було підписано меморандум про запуск роботи над тридцятьма аудіогідами з нагоди 30-річчя незалежності України. Такий обов'язок ми взяли на себе разом із медіасервісом @megogo_ua, Державним агентством розвитку туризму й Міністерством культури та інформаційної політики. Завдяки нашим партнерам уже є перші результати, а після Нового року у Львові запрацюють і англомовні версії. Далі буде!", - додала Олена.

Для події Зеленська вибрала образ total black. Спідниця довжиною нижче колін і приталений жакет з вишитими на грудях колосками доповнили стильні човники на невисокому каблуці. З аксесуарів вона підібрала золотисті сережки. Макіяж першої леді був виконаний в ніжних натуральних відтінках, а завершувала все укладання хвилею.