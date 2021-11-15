Безупречна: Елена Зеленская демонстрирует лаконичный образ total black

Елена Зеленская посетила Львов, где были запущены сразу три украиноязычных аудиогида. Об этом событии первая леди рассказала в своем блоге. Также добавив, что этот город - один из самых ценных культурных центров Украины и бесконечно вдохновляет ее.

"Мы запустили три аудиогида, которые озвучили нам выдающиеся украинцы: голос Остапа Ступки будет звучать в Историческом комплексе Национального музея имени Андрея Шептицкого @nationalmuseuminlviv и музее Ивана Георгия Пинзеля, а голос Кристины Соловой @soloviyka - во дворце Лозинского. Каждый из них делает украинскую культуру еще богаче, и приятно, что именно они стали частью нашей большой семьи аудиогидов.

Елена Зеленская во Львове (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

В августе этого года был подписан меморандум о запуске работы над тридцатью аудиогидами по случаю 30-летия независимости Украины. Такую обязанность мы взяли на себя вместе с медиасервисом @megogo_ua, Государственным агентством развития туризма и Министерством культуры и информационной политики. Благодаря нашим партнерам уже первые результаты, а после Нового года во Львове заработают и англоязычные версии. Продолжение следует!", - написала Елена.

Для события Зеленская выбрала образ total black. Юбка длиной ниже колен и приталенный жакет с вышитыми на груди колосками дополнили стильные лодочки на невысоком каблуке. Из аксессуаров она подобрала золотистые серьги. Макияж первой леди был выполнен в нежных натуральных оттенках, а завершала все укладка волной.