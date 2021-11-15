ru ua
Пн, 15 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Безупречна: Елена Зеленская демонстрирует лаконичный образ total black

Новина українською →
Львов, Понедельник 15 ноября 2021 12:02
Безупречна: Елена Зеленская демонстрирует лаконичный образ total black Елена Зеленская (фото: instagram.com/olenazelenska_official)
Автор: RBC.UA, Ольга Турчаникова

Елена Зеленская посетила Львов, где были запущены сразу три украиноязычных аудиогида. Об этом событии первая леди рассказала в своем блоге. Также добавив, что этот город - один из самых ценных культурных центров Украины и бесконечно вдохновляет ее.

В Instagram первой леди появился фотоочет с события.

"Мы запустили три аудиогида, которые озвучили нам выдающиеся украинцы: голос Остапа Ступки будет звучать в Историческом комплексе Национального музея имени Андрея Шептицкого @nationalmuseuminlviv и музее Ивана Георгия Пинзеля, а голос Кристины Соловой @soloviyka - во дворце Лозинского. Каждый из них делает украинскую культуру еще богаче, и приятно, что именно они стали частью нашей большой семьи аудиогидов.

Безупречна: Елена Зеленская демонстрирует лаконичный образ total blackБезупречна: Елена Зеленская демонстрирует лаконичный образ total blackБезупречна: Елена Зеленская демонстрирует лаконичный образ total blackБезупречна: Елена Зеленская демонстрирует лаконичный образ total blackБезупречна: Елена Зеленская демонстрирует лаконичный образ total black

Елена Зеленская во Львове (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

В августе этого года был подписан меморандум о запуске работы над тридцатью аудиогидами по случаю 30-летия независимости Украины. Такую обязанность мы взяли на себя вместе с медиасервисом @megogo_ua, Государственным агентством развития туризма и Министерством культуры и информационной политики. Благодаря нашим партнерам уже первые результаты, а после Нового года во Львове заработают и англоязычные версии. Продолжение следует!", - написала Елена.

Для события Зеленская выбрала образ total black. Юбка длиной ниже колен и приталенный жакет с вышитыми на груди колосками дополнили стильные лодочки на невысоком каблуке. Из аксессуаров она подобрала золотистые серьги. Макияж первой леди был выполнен в нежных натуральных оттенках, а завершала все укладка волной.

Также читайте про новый выход Кейт Миддлтон. Герцогиня появилась на торжественной церемони в платье-мундире и модной шляпке.

Читайте LITE в Google News
Елена Зеленская Шоу-бизнес Модные тренды
Танцы со звездами: яркие моменты
Танцы со звездами: яркие моменты
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
В Украине ожидаются морозы до -10 градусов: где будет холоднее всего
В Украине ожидаются морозы до -10 градусов: где будет холоднее всего