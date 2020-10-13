Бездоганна з голови до ніг: Кейт Міддлтон захопила стрункою фігурою в розкішному total black образі

Кейт Міддлтон знову змусила публіку говорити про свою красу і стрункость. Цього разу дружина принца Уільяма з'явилася в новому ролику в Instagram, де анонсувала майбутню церемонію нагородження фотоконкурсу. Як відомо, Кейт є патроном Музею природознавства в Лондоні з 2013-го року і активно бере участь у його проектах.

"Приємно знову опинитися у відкритому Музеї природознавства, де ми всі зможемо насолодитися його скарбами. Я тут, тому що завтра ввечері оголошу переможця номінації "Кращий фотограф дикої природи". Мені пощастило отримати знімки для попереднього перегляду, і я можу сказати, що це дійсно вражаюче. Я не можу дочекатися, коли ви все побачите", – не могла стримати емоцій дружина принца Уільяма.

Кейт Міддлтон записала нове відео для фанатів (відео: instagram.com/kensingtonroyal)

Фанати у свою чергу не могли відірвати очей від як завжди бездоганного образу Міддлтон. Ікона стилю навіть для запису відео підібрала продуманий до дрібниць лук, який підкреслив її струнку фігуру. Він складався з класичних чорних штанів, доповнених ременем, простого топа, а також жакета з високими плечима від улюбленого бренду знаменитості Alexander McQueen. З аксесуарів вона вибрала перлинні сережки.

Окремої уваги заслуговує макіяж і зачіска. Волосся Кейт було завите легкими хвилями і укладене в об'ємну зачіску. А мейк-ап помітно освіжив обличчя багатодітної мами, зробивши її просто чарівною. На сторінці герцогів в мережі Instagram одразу з'явилася маса приємних коментарів. Шанувальники пишуть, що Кейт прекрасна зовні і всередині.

Нагадаємо, раніше Кейт Міддлтон показала, як носити наймодніші речі сезону.