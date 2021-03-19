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Бездоганна з голови до ніг: Кейт Міддлтон вийшла у світ в стильному монохромному образі

Новость на русском → Великобританія, П'ятниця 19 березня 2021 13:53
Бездоганна з голови до ніг: Кейт Міддлтон вийшла у світ в стильному монохромному образі Кейт Міддлтон (фото: Getty Images)
Автор: Lite

Кейт Міддлтон вчинила новий вихід у світ, для якого підібрала образ в приглушених бежевих тонах. Вийшло неймовірно стильно!

Фото герцогині Кембриджської та її чоловіка з'явилися на сторінці королівської сім'ї в мережі Instagram.

Цього разу геруогиня разом зі своїм чоловіком вирушила на станцію швидкої допомоги Ньюхем у Східному Лондоні, щоб поспілкуватися з персоналом швидкої допомоги і парамедиками про досвід роботи в один з найскладніших періодів роботи.

Бездоганна з голови до ніг: Кейт Міддлтон вийшла у світ в стильному монохромному образіБездоганна з голови до ніг: Кейт Міддлтон вийшла у світ в стильному монохромному образіКейт Міддлтон в новому образі (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Кейт Міддлтон знову вибрала пальто свого улюбленого крою від Massimo Dutti: довжиною максі, з прямим силуетом, воно зробило фігуру знаменитості ще більш стрункою. Під ним було видно водолазку від Reiss в тон пальто. Доповнили лук дружини принца Уільяма доповнювали коричнево-бежева замшева сумка на ланцюжку Métier, коричневі човники Jimmy Choo і сережки Kiki McDonough. Останній елемент вчиненого монохромного аутфіта - маска з дрібним квітковим принтом.

Без стильного макіяжу в приглушених відтінках, а також укладки з витягнутими пасмами також не обійшлося. Виглядала Кейт, як завжди, чудово, подаючи гарний приклад стильного аутфіта на весну.

Раніше Кейт захопила шанувальників луком у смарагдовому відтінку.

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