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Смарагдова королева: Кейт Міддлтон в яскравому піджаку бюджетного бренда підкорила мережу

Новость на русском → Великобританія, Четвер 18 березня 2021 11:33
Смарагдова королева: Кейт Міддлтон в яскравому піджаку бюджетного бренда підкорила мережу Кейт Міддлтон (фото: Getty Images)
Автор: Lite

Кейт Міддлтон взяла участь у святкуванні Дня святого Патріка, який відзначався вчора, 17-го березня. Оскільки традиційні костюмовані гуляння були скасовані через пандемію, герцогиня вийшла на відеозв'язок, щоб привітати усіх від імені королівської сім'ї.

Кілька годин тому на офіційній сторінці в мережі Instagram з'явилося відео з цього заходу.

Кейт Міддлтон, як і її чоловік принц Уільям для відеоконференції вибрали вбрання у святковому відтінку - зеленому. Причому герцогиня Кембриджська знову віддала данину любові до бюджетних брендів. Ікона стилю красується перед очима глядачів у твідовому жакеті від Zara. Доповнили образ тонкий золотий ланцюжок з підвіскою, макіяж в приглушених відтінках і укладка з витягнутими і ідеально укладеним пасмами.

До речі, зелений - улюблений колір Кейт, і він переважає в її гардеробі. Багато фанатів знову зазначили, що Кейт неймовірно до лиця смарагдово-зелений відтінок.

Кейт в новому ролику (відео: instagram.com/kensingtonroyal)

Принц Уільям одягнув блакитну сорочку, а також темно-зелений джемпер. У відео він сказав привітання гельською мовою, а його дружина продовжила англійською. Виглядало подружжя, як завжди, гармонійно і стильно.

Нагадаємо, раніше Кейт Міддлтон вийшла в світ у яскраво-рожевому пальто, підкоривши своїм весняним луком весь світ.

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Новини України Мода Кейт Міддлтон стиль тренд мода Принц Вільям
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