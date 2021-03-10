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Бездоганна: Кайлі Дженнер показала, як носити самий наймодніший плащ цієї весни

Новость на русском → США, Середа 10 березня 2021 15:35
Бездоганна: Кайлі Дженнер показала, як носити самий наймодніший плащ цієї весни Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Lite

Кайлі Дженнер знову опублікувала стильний аутфіт, який варто взяти за основу для складання весняних образів.

Фото свого лука дівчина запостила в особистому блозі мережі Instagram.

Кайлі позує в широких білих джинсах, молочного відтінку топі, а також витончених сріблястих босоніжках. Доповнюють образ крихітна сумочка від Givenchy, яка відмінно поєднується з головною родзинкою аутфіта - плащем їз лакованої шкіри ягідного відтінку, з великими круглими кишенями і гудзиками. Не забула Дженнер і про масу прикрас, якими доповнила свій лук: сережки, браслети і кільця додали луку гламурну нотку.

Бездоганна: Кайлі Дженнер показала, як носити самий наймодніший плащ цієї весниБездоганна: Кайлі Дженнер показала, як носити самий наймодніший плащ цієї весниКайлі Дженнер в новому образі (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кайлі, як законодавиця трендів на манікюр, вибрала цього разу коричневий колір лаку з білими візерунками, а педикюр - білий. В цілому образ вийшов завершений і гармонійний. Беремо на озброєння!

На днях Кайлі Дженнер приміряла облягаючий комбінезон, який зробив її фігуру просто досконалою.

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