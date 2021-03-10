Бездоганна: Кайлі Дженнер показала, як носити самий наймодніший плащ цієї весни

Кайлі Дженнер знову опублікувала стильний аутфіт , який варто взяти за основу для складання весняних образів.

Кайлі позує в широких білих джинсах, молочного відтінку топі, а також витончених сріблястих босоніжках. Доповнюють образ крихітна сумочка від Givenchy, яка відмінно поєднується з головною родзинкою аутфіта - плащем їз лакованої шкіри ягідного відтінку, з великими круглими кишенями і гудзиками. Не забула Дженнер і про масу прикрас, якими доповнила свій лук: сережки, браслети і кільця додали луку гламурну нотку.

Кайлі Дженнер в новому образі (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кайлі, як законодавиця трендів на манікюр, вибрала цього разу коричневий колір лаку з білими візерунками, а педикюр - білий. В цілому образ вийшов завершений і гармонійний. Беремо на озброєння!