Безупречна: Кайли Дженнер показала, как носить самый модный плащ этой весны

Кайли позирует в широких белых джинсах, молочного оттенка топе, а также утонченных серебристых босоножках. Дополняют образ крошечная сумочка от Givenchy, которая отлично сочетается с главной изюминкой аутфита - плащом из лакированной кожи ягодного оттенка, с крупными карманами и круглыми пуговицами. Не забыла Дженнер и про массу украшений, которыми дополнила свой лук: серьги, браслеты и кольца добавили луку гламурную нотку.

Кайли Дженнер в новом образе (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кайли, как законодательница трендов на маникюр, выбрала в этот раз коричневый цвет лака с белыми узорами, а педикюр - белый. В целом образ получился завершенный и гармоничный. Берем на вооружение!