Бездоганна: Кейт Міддлтон вийшла в світ у стриманому класичному образі

Кейт Міддлтон і принц Уільям вчинили новий вихід у світ. Знаменита пара відвідала 282-й авіаційний навчальний корпус в Іст-Хемі. Цей офіційний візит став першим після похорону принца Філіпа і збігся і з днем народження королеви Єлизавети II.

Варто відзначити, що до своїх обов'язків Кейт і Уільям повернулися тільки після отримання спеціального дозволу від Її Величності. Тим часом, в королівській родині триває траур.