Бездоганна: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала, як носити наймодніше плаття зими

Модель показала новий стильний образ

Роузі Хантінгтон-Уайтлі вміє створити образ, який хочеться повторити. У новому пості свого бога вона зробила акцент на жіночність і ніжність. При цьому про комфорт і затишок вона також не забула.

33-річна супермодель приміряла найактуальніше плаття зимового сезону, яке обожнюють фешн-блогери і зірки. Довжина максі, довгі рукави, незвичайний воріт, що огол.є плечі, приємний трикотажний матеріал і приглушений колір... Кращого образу для холодних днів не придумати! До того ж вбрання відмінно підкреслило фігуру коханої Джейсона Стетхема, зробивши її форми більш апетитними.

Роузі в новому образі (фото: instagram.com/rosiehw)

В додаток до сукні Роузі пропонує використовувати великі аксесуари. Масивні сережки з блідо-рожевих каменів додали луку потрібну стильну нотку. Макіяж модель зробила в ніжних тонах, які перегукувалися з відтінками одягу. А волосся вирівняла і уклала на прямий проділ. Вийшло як завжди стримано і незвично.

Такий образ був приурочений важливої акції. Велика частина продажів від цієї спеціальної колекції буде направлена до Фонду дослідження раку у жінок, як повідомила Роузі у підпису. Так що лук вийшов не тільки неймовірно стильним, але і наповненим змістом.

Раніше ми писали, що Роузі розповіла, як ставиться до відвертих сцен за участю Джейсона Стетхема.