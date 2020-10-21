Бездоганна: Роузі Хантінгтон-Уайтлі вирушила на прогулянку в стильному осінньому образі

Роузі Хантінгтон-Уайтлі – знаменита модель, а також визнана ікона стилю, яка вміє майстерно складати модні образи. Кілька годин тому вона поділилася новим луком, який відмінно підійде для осінніх деньків. Модель вирушила на прогулянку в довгому пальто вільного крою, сірому гольфі з високим коміром, а також чорних черевиках на плоскій грубій підошві. Завершує аутфіт сумочка через плече на тонкому ремінці. В руках кохана Джейсона Стетхема тримає стаканчик чаю матча. Цей напій зірка так обожнює, що навіть бере з собою на прогулянки. Образ відмінно підкреслив струнке тіло Роузі, зробивши її чарівно крихкою.

Роузі в новому трендовому образі (фото: instagram.com/rosiehw)

До речі, останнім часом на сторінці знаменитої красуні дуже багато фото з особистого життя. Вона часто показує, як гуляє з сином Джеком і коханим – голлівудським актором Джейсоном Стетхэмом. Такі фото завжди виходять атмосферними і незвичайними: як велика любителька красивого контенту, Хантінгтон-Уайтлі досягла успіхів і в мистецтві фото. Примітно, що нещодавно вона виклала кадр, в якому було видно личко її дитини. До цього Роузі намагалася всіляко приховувати Джека, знімаючи його виключно зі спини.

Нагадаємо, раніше модель показала, як стильно обіграти наймодніше взуття цього сезону – грубі чоботи на плоскій підошві.