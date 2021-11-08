Битва наречених: найстильніші та найневдаліші весільні образи українських зірок

Коли справа стосується вибору весільного вбрання, компромісів бути не може - кожна наречена хоче бути найкрасивішою, найбільш бажаною і стильною. І з останнім пунктом навіть у зірок, незважаючи на широкі можливості і послуги кращих майстрів, бувають промахи.
Яка з наречених українського шоу-бізнесу блискуче впоралася з вибором весільного вбрання, а яка могла постаратися краще, розповідає стилістка Анна Пономаренко.
"Вибір весільного образу - челендж для будь-якої жінки. А для зірок це завдання додаткової складності, оскільки їх образи шанувальники і хейтери розглядають з особливою увагою. Українські зірки у виборі вбрання намагаються балансувати між персональним стилем, публічним образом і трендами", - міркує Анна. Спеціально для Lite вона коментує весільні образи найвідоміших наречених.
Еліна Світоліна
Обожнюю весільні образи з брюками. Вбрання для Еліни створював Вірджіл Абло, засновник бренду Off-White. Бренд підкорив світ завдяки зухвалим образам і легко впізнаваному вуличному стилю. Тому комбінезон з лавандовим шлейфом виглядає сучасно, сміливо і легко.
Еліна Світоліна і Гаель Монфіс (фото: instagram.com/elisvitolina)
Тіна Кароль
Весільна сукня Тіни в стилі ампір виглядає дуже в дусі середини 2000-х і відповідає образу співачки в ті роки: трохи наївності, ніжність і юність. Доречність бантика на весільному вбранні залишиться на совісті творця наряду.
Настя Каменських
Сценічний образ співачки дуже гарячий, тому і весільне вбрання поєднало кілька елементів: сексуальність і традиційність силуету.
Настя Каменських і Потап (фото: instagram.com/kamenskux)
Надя Дорофєєва
Сукня співачки виявилася досить стриманою і лаконічною. Акцент був на аксесуарах, і мені подобається це рішення. Об'ємні сережки і металевий пояс зробили його сучасним, залишивши загальну весільну естетику.
Надя Дорофєєва і Володимир Дантес (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Анна Седокова
Образ у Анни завжди ультрасексуальний, тому облягаюча весільна сукня з глибоким декольте - логічне його продовження. Мені хочеться менше білого мережива в образі, оскільки занадто багато декору, що перевантажує плаття.
Олександра Комарова
Олександра - дівчина з хорошим відчуттям актуальності, тому вона вибрала ніжне і досить лаконічне плаття, зробивши акцент на декор рукавів. Юність - найкраще доповнення до сукні, тому модель зробила ставку на свою зовнішність і не прогадала.
Христина Остапчук
Як дівчина дуже модна, вона вибрала сучасні сукні. Перше плаття - максимум лаконічності і помітний аксесуар на голову. А друге - гламурне і пишне, як і саме святкування.
Оля Горбачова
Співачка обрала сукню з етнічними елементами в традиційних європейських матеріалах. Вийшов дивний мікс, особливо в поєднанні з б'юті-образом.
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