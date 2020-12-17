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Богиня: Леся Нікітюк в блискучій сукні з відкритою спиною почала святкувати Новий рік

Новость на русском → Четвер 17 грудня 2020 13:49
Богиня: Леся Нікітюк в блискучій сукні з відкритою спиною почала святкувати Новий рік Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk/)
Автор: Lite

Леся Нікітюк - знатна модниця, ведуча часто ділиться своїми луками в нових речах, то шубки, то джинси, то сукні. Нещодавно вона продемонтрировала одну з найбільш трендових частин гардеробу. Стане вагоді холодною зимою кожної українці!

А тперь Леся Нікітюк, схоже, вирішила не чекати офіційних свят і почала відзначати Новий рік трохи заздалегідь. У своєму мікроблозі Никитюк запостила знімки в блискучому чорному платті з відкритою спиною. Ведуча тримає в руках келих то з вином, то з шампанським і усміхається в камеру.

Богиня: Леся Нікітюк в блискучій сукні з відкритою спиною почала святкувати Новий рік

Розпущене, злегка підкручені волосся, стриманий, але в той же час досить яскравий макіяж - рожево-коричневі тіні, хайлайтер на вилицях і підводку для очей можна побачити здалеку, вишукані сережки у вигляді середнього розміру кілець чудово доповнили лаконічний наряд. У такому можна зустріти Новий рік і вдома, і на вечірці.

"Де зустрічаєте Новий рік? Я буду на балконі", - написала Никитюк.Богиня: Леся Нікітюк в блискучій сукні з відкритою спиною почала святкувати Новий рік

Леся Нікітюк почала святкувати кінець 2020 заздалегідь (фото: instagram.com/lesia_nikituk/)

"Богиня", "Красуня", "Вам дуже йде ця сукня", - написали шанувальники Лесі і її творчості.

З ким Леся зустрічатиме Новий рік на балконі публіка поки не в курсі, так як на питання про особисте життя Леся відповідає, що вона "не сказала б, що самотня, але і не сказала б, що скоро заміж".

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