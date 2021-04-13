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Штани-палаццо і об'ємний піджак: Хейлі Бібер показала трендовий образ на вихід

Новость на русском → Лос-Анджелес, Вівторок 13 квітня 2021 22:25
Штани-палаццо і об'ємний піджак: Хейлі Бібер показала трендовий образ на вихід Хейлі Бібер (фото: instagram.com/haileybieber)
Автор: Lite

Хейлі Бібер показала новий образ, який варто взяти на озброєння цього літа. Стильний і комфортний, він підійде як для ділової зустрічі, так і для прогулянки.

Фото нового аутфіта популярна в мережі дружина Джастіна Бібера виклала у своїх сторіз мережі Instagram.

Хейлі Бібер обожнює оверсайз, і цей фасон їй до лиця. Володарка тендітної витонченою фігури, вона підкреслює таким чином всі її кращі сторони. Цього разу 24-річна модель і бізнесвумен вибрала відразу кілька речей в такому стилі, і не прогадала.

Штани-палаццо і об'ємний піджак: Хейлі Бібер показала трендовий образ на вихідШтани-палаццо і об'ємний піджак: Хейлі Бібер показала трендовий образ на вихідХейлі Бібер обожнює оверсайз (фото: instagram.com/haileybieber)

Новий аутфіт склали штани-палаццо світло-коричневого відтінку, кроп-топ білого кольору і чорний піджак-оверсайз з перебільшеною лінією плечей. А на додаток до нього Хейлі взяла ще одну ультрамодну річ - сумку від Bottega Veneta, якій дали негласну назву "пельмень" за її форму. Що ж, таку кількість трендових речей в одному луці можна побачити тільки в ікони стилю на зразок Бібер! Завершили лук кросівки і акуратні сонцезахисні окуляри. З аксесуарів модель підібрала тільки витончене кольє. Виглядала вона, як завжди, просто бездоганно. Надихаємося!

Нагадаємо, нещодавно дівчина стала героїнею нового номера американського Elle, показавши і масу інших луків.

Також дівчина дала відверте інтерв'ю про особисте життя. За словами люблячої дружини, вона неймовірно щаслива зі своїм обранцем Джастіном Бібером і сподівається незабаром стати мамою.

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