Брюки-палаццо и объемный пиджак: Хейли Бибер показала трендовый образ на выход

Хейли Бибер показала новый образ, который стоит взять на вооружение этим летом. Стильный и комфортный, он подойдет как для деловой встречи, так и для прогулки.

Хейли Бибер обожает оверсайз, и этот фасон ей действительно к лицу. Обладательница хрупкой точеной фигуры, она подчеркивает таким образом все ее лучшие стороны. В этот раз 24-летняя модель и бизнесвумен выбрала сразу несколько вещей в таком стиле, и не прогадала.

Хейли Бибер обожает оверсайз (фото: instagram.com/haileybieber)

Новый аутфит составили брюки-палаццо светло-коричневого оттенка, кроп-топ белого цвета и черный пиджак-оверсайз с утрированной линией плеч. А в дополнение к нему Хейли взяла еще одну ультрамодную вещичку - сумку от Bottega Veneta, которой дали негласное название "пельмень" за ее форму. Что ж, такое количество трендовых вещичек в одном луке можно увидеть только у иконы стиля вроде Бибер! Завершили лук кроссовки и аккуратные солнцезащитные очки. Из аксессуаров модель подобрала только утонченное колье. Выглядела она, как всегда, просто безупречно. Вдохновляемся!