Штани-палаццо і жакет від Zara: Кейт Міддлтон показала весняний образ від демократичних марок

22-го лютого Кейт Міддлтон вирушила до Копенгагена з робочим проектом з дитячого ментального здоров'я. Насамперед герцогиня вирушила в офіс Lego. Як мама трьох дітей, вона чудово знає, що компанія творить чудеса з психологією малюків, гармонізуючи настрій і роблячи їх більш щасливими.
Для свого виходу Кейт Міддлтон вибрала як завжди стильний образ, досить яскравий і елегантний.
Дружина принца Уільяма одягла чорні штани-палаццо, білу блузу і яскраво-червоний блейзер з твіду демократичного бренду Zara вартістю близько 2500 грн.
Завершили образ Міддлтон маленька сумочка, чорні човники, перлинні сережки і підвіска, які додали йому шарму. Укладку стилісти зробили просту об'ємну, а в макіяжі підкреслили природну красу за допомогою сяючої бази, досить яскравої помади і легких персикових рум'ян.
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