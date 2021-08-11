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Брюнеткам на замітку: Кайлі Дженнер показала бездоганний образ в модному відтінку

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США, Середа 11 серпня 2021 18:22
Брюнеткам на замітку: Кайлі Дженнер показала бездоганний образ в модному відтінку Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: RBC.UA

Кайлі Дженнер обожнює ефектні образи на вихід. Дівчина перепробувала всі фасони і стилі. І здається, знайшла своє. Бізнесвумен найвигідніше виглядає в облягаючих жіночних вбраннях.

Цього разу картину доповнив ще й вдалий відтінок. Брюнеткам точно варто взяти на озброєння даний образ!

Кайлі постала перед фанатами в довгій спідниці і топі з відкритою спиною на тонких бретельках з трикотажу. Родзинка костюма - фісташковий відтінок, який неймовірно до лиця дівчині. Він відмінно відтінив золотистий загар, а також візуально освіжив зовнішній вигляд. З аксесуарів наймолодша мільярдерка в світі вибрала великі сережки і кільця. Вийшло по-літньому безтурботно і просто спокусливо. Надихаємося!

Брюнеткам на замітку: Кайлі Дженнер показала бездоганний образ в модному відтінкуБрюнеткам на замітку: Кайлі Дженнер показала бездоганний образ в модному відтінкуБрюнеткам на замітку: Кайлі Дженнер показала бездоганний образ в модному відтінкуБрюнеткам на замітку: Кайлі Дженнер показала бездоганний образ в модному відтінкуБрюнеткам на замітку: Кайлі Дженнер показала бездоганний образ в модному відтінкуКайлі Дженнер в новому образі (фото: instagram.com/kyliejenner)

До слова, не так давно Кайлі розкрила секрет своєї ідеальної фігури. Виявляється, тонка талія у неї не просто від природи. Дівчина показала, що під час тренування на талію вона надягає спеціальний пояс для схуднення. З його допомогою жировий прошарок в районі талії зменшується, тоді як в "потрібних" місцях обсяги залишаються. Геніально, як і все, що робить Кайлі.

Раніше Кайлі постала перед фанатами топлес.

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Кайли Дженнер
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