Брюнеткам на замітку: Кайлі Дженнер показала бездоганний образ в модному відтінку
Кайлі Дженнер обожнює ефектні образи на вихід. Дівчина перепробувала всі фасони і стилі. І здається, знайшла своє. Бізнесвумен найвигідніше виглядає в облягаючих жіночних вбраннях.
Цього разу картину доповнив ще й вдалий відтінок. Брюнеткам точно варто взяти на озброєння даний образ!
Кайлі постала перед фанатами в довгій спідниці і топі з відкритою спиною на тонких бретельках з трикотажу. Родзинка костюма - фісташковий відтінок, який неймовірно до лиця дівчині. Він відмінно відтінив золотистий загар, а також візуально освіжив зовнішній вигляд. З аксесуарів наймолодша мільярдерка в світі вибрала великі сережки і кільця. Вийшло по-літньому безтурботно і просто спокусливо. Надихаємося!
Кайлі Дженнер в новому образі (фото: instagram.com/kyliejenner)
До слова, не так давно Кайлі розкрила секрет своєї ідеальної фігури. Виявляється, тонка талія у неї не просто від природи. Дівчина показала, що під час тренування на талію вона надягає спеціальний пояс для схуднення. З його допомогою жировий прошарок в районі талії зменшується, тоді як в "потрібних" місцях обсяги залишаються. Геніально, як і все, що робить Кайлі.
Раніше Кайлі постала перед фанатами топлес.