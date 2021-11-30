ru ua
Вт, 30 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ніби бабуся зв'язала: як правильно носити балаклаву взимку 2021-2022 (фото)

Новость на русском →
Вівторок 30 листопада 2021 11:01
Ніби бабуся зв'язала: як правильно носити балаклаву взимку 2021-2022 (фото) Такі шапки давно полюбилися лижникам (фото: instagram.com/josephineskriver)
Автор: Тетяна Турчанікова

Пройшли ті часи, коли дівчата мерзли в холоди в пов'язці, шарфі або хутряних навушниках, аби лише здаватися стильними. Цієї зими в тренди виривається балаклава, а це означає, що і вухам, і голові, і шиї буде тепло - і, головне, ніхто не засумнівається у вашому почутті моди.

Для тих, хто звик асоціювати балаклаву з розбійними нападами, спокійно - це просто шапка-маска, схожа на ті, які використовуються в лижному спорядженні чи в яких бігають малюки у дитсадочках.

Такий в'язаний капюшон взимку 2021-2022 дизайнери і тут, і там обирають для своїх колекцій, чим буквально благословляють всіх перестати, нарешті, мерзнути, повідомляє metro.co.uk.

Ніби бабуся зв'язала: як правильно носити балаклаву взимку 2021-2022 (фото)Цієї зими буде тепло! (фото: instagram.com/josephineskriver)

Яку балаклаву вибрати на зиму 2022

  • В'язану, однотонну, ніби бабуся зв'язала. У такій можна не чекати морозів, а ще вона підходить практично до будь-якого верхнього одягу.

Ніби бабуся зв'язала: як правильно носити балаклаву взимку 2021-2022 (фото)Ніби бабуся зв'язала: як правильно носити балаклаву взимку 2021-2022 (фото)Таку легко зробити самостійно або попросити бабусю вам її зв'язати (фото: IKnitHandmade, AnotherHatBag)

  • Строката балаклава, в кольорову смужку - для тих, кому однотонна річ - це нудно. Особливе місце в цьому сезоні займе градація кольору - яскраво, весело, відмінно піднімає настрій.

Ніби бабуся зв'язала: як правильно носити балаклаву взимку 2021-2022 (фото)Ніби бабуся зв'язала: як правильно носити балаклаву взимку 2021-2022 (фото)Ніби бабуся зв'язала: як правильно носити балаклаву взимку 2021-2022 (фото)Колір вибирайте за настроєм (фото: Urban Outfitters, Net-a-Porter)

  • З візерунками і з помпоном. Також в тренді будуть однотонні моделі, але з візерунками або з будь-якої цікавої в'язкою. Такі моделі представлені у різноманітних брендів. Іноді вони можуть перегукуватися зі светром.

Ніби бабуся зв'язала: як правильно носити балаклаву взимку 2021-2022 (фото)Подвійне тепло (фото: Gobi Cashmere)

  • Білі кашемірові шапки-капюшони - абсолютний тренд, бо виглядають вони стильно і підійдуть до будь-якого типу лиця і будь-якого вбрання. Варто придивитися!

Ніби бабуся зв'язала: як правильно носити балаклаву взимку 2021-2022 (фото)Маст-хев сезону (фото: NA-KD)

Раніше стиліст розповів, як зробити тонке волосся візуально більш густими.

Читайте LITE в Google News
Модні тренди
Танці з зірками: яскраві моменти
Танці з зірками: яскраві моменти
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Україну накриє потужним штормом: які області заллє місячною нормою опадів
Україну накриє потужним штормом: які області заллє місячною нормою опадів