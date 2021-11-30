Ніби бабуся зв'язала: як правильно носити балаклаву взимку 2021-2022 (фото)
Пройшли ті часи, коли дівчата мерзли в холоди в пов'язці, шарфі або хутряних навушниках, аби лише здаватися стильними. Цієї зими в тренди виривається балаклава, а це означає, що і вухам, і голові, і шиї буде тепло - і, головне, ніхто не засумнівається у вашому почутті моди.
Для тих, хто звик асоціювати балаклаву з розбійними нападами, спокійно - це просто шапка-маска, схожа на ті, які використовуються в лижному спорядженні чи в яких бігають малюки у дитсадочках.
Такий в'язаний капюшон взимку 2021-2022 дизайнери і тут, і там обирають для своїх колекцій, чим буквально благословляють всіх перестати, нарешті, мерзнути, повідомляє metro.co.uk.
Цієї зими буде тепло! (фото: instagram.com/josephineskriver)
Яку балаклаву вибрати на зиму 2022
- В'язану, однотонну, ніби бабуся зв'язала. У такій можна не чекати морозів, а ще вона підходить практично до будь-якого верхнього одягу.
Таку легко зробити самостійно або попросити бабусю вам її зв'язати (фото: IKnitHandmade, AnotherHatBag)
- Строката балаклава, в кольорову смужку - для тих, кому однотонна річ - це нудно. Особливе місце в цьому сезоні займе градація кольору - яскраво, весело, відмінно піднімає настрій.
Колір вибирайте за настроєм (фото: Urban Outfitters, Net-a-Porter)
- З візерунками і з помпоном. Також в тренді будуть однотонні моделі, але з візерунками або з будь-якої цікавої в'язкою. Такі моделі представлені у різноманітних брендів. Іноді вони можуть перегукуватися зі светром.
Подвійне тепло (фото: Gobi Cashmere)
- Білі кашемірові шапки-капюшони - абсолютний тренд, бо виглядають вони стильно і підійдуть до будь-якого типу лиця і будь-якого вбрання. Варто придивитися!
Маст-хев сезону (фото: NA-KD)
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