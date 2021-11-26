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Як у зірок Голлівуду: 7 простих порад від стиліста, щоб зробити тонке волосся густим

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П'ятниця 26 листопада 2021 19:01
Як у зірок Голлівуду: 7 простих порад від стиліста, щоб зробити тонке волосся густим Каміла Морроне (фото: instagram.com/camilamorrone)
Автор: Тетяна Турчанікова

Задивишся на фото голлівудських красунь в соцмережах - і раптом розмрієшся про ідеальний об'єм волосся! Але якщо своє волосся тонке? Як же зробити його густим хоча б візуально? Легко! Якщо знаєш секрети зіркового стиліста Люка Хершесона.

Люк давно працює з такими селебреті, як Дуа Липа і Вікторія Бекхем, і не скупитися ділитися своїми особистими порадами і напрацюваннями. Отже, для бажаного обсягу у Хершесона в хід йдуть будь-які засоби - від нарощування волосся до "правильної" зачіски, розповідає vogue.fr.

Як у зірок Голлівуду: 7 простих порад від стиліста, щоб зробити тонке волосся густим

Як зробити волосся густим (фото: instagram.com/camilamorrone)

Як зробити волосся густим: поради зіркового стиліста

  • Не сподівайтеся на шампуні та кондиціонери

Реклама шампунів і ополіскувачів для волосся запевняє нас, що ці продукти - саме те, що робить волосся густим. Насправді найчастіше неправильно вибрані для вашого типу волосся продукти роблять їх жирними, звисаючими вниз. Вони, навпаки, зовні здаються тонкими. Висновок: замість маси багатообіцяючих масок виберіть один засіб, що підходить саме вам.

  • "Правильна" зачіска - ось, що потрібно!

Зачіска - ось ключ до обсягу волосся. Це основа стайлінгу, для початку потрібно надати волоссю форму. Погано підстрижене волосся звисає вниз. Запам'ятайте: ніякий засіб не допоможе, поки не зроблена професійна стрижка.

Як у зірок Голлівуду: 7 простих порад від стиліста, щоб зробити тонке волосся густимЧубчик змінює весь вигляд (фото: instagram.com/camilamorrone)

  • Чубчик вирішує

Це може бути ефект відростаючого чубчика або просто короткі прядки біля лиця, в будь-якому випадку вони допоможуть вашому волоссю виглядати густіше.

  • Спробуйте нарощування

Але не варто відразу ж уявляти собі "русалок" з Instagram з неприродними обсягами і довжиною і думати, що це точно не для вас. Наростити можна кілька прядок в "найпроблемніших" місцях. Ця процедура давно стала популярною у селебреті, вони виходять з такими зачісками на червону доріжку - і ви б ні за що не здогадалися, що волосся наростили!

Як у зірок Голлівуду: 7 простих порад від стиліста, щоб зробити тонке волосся густим

Сушити волосся потрібно від коренів вгору (фото: instagram.com/camilamorrone)

  • Підніміть волосся біля коріння

Цей ретроспособ ніхто не відміняв, але не варто вдаватися в зовсім вже олд-стайл і начісувати волосся біля коріння гребінцем. Щоб створити ілюзію густого волосся від коренів, візьміть щітку зі змішаної щетини і утримуйте волосся від коренів вгору, залік надайте зачісці форму. Ефект волосся Бріджит Бардо забезпечений!

  • Сушіть волосся, нахиливши голову вниз

Або просто стежте, щоб потік повітря з фена був спрямований від коренів по довжині волосся. Цей маленький рада змусить вас відчути різницю.

  • Експериментуйте з кольором

Правильний хайлайтинг в цьому випадку допоможе надати волоссю ту саму ілюзію густоти. Правда, не варто експериментувати і фарбувати прядки самостійно, краще звернутися до професійного колориста.

Раніше стиліст показала найбільш трендові принти в одязі на зиму.

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