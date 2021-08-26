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Б'юті-прийоми від ікони стилю: Хейлі Бібер показала, як зробити ноги "нескінченними"

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Четвер 26 серпня 2021 19:34
Б'юті-прийоми від ікони стилю: Хейлі Бібер показала, як зробити ноги "нескінченними" Хейлі Бібер (фото: instagram.com/haileybieber)
Автор: RBC.UA

Хейлі Бібер днями вийшла в світ в компанії чоловіка. Пара вирушила на побачення, при цьому легко ставши героями світських хронік. І якщо Джастін одягнувся у своїй звичній манері: біла майка, чорні штани, сорочка з яскравим принтом і кеди, то Хейлі вибрала вбрання, гідне червоної доріжки.

Заодно дівчина показала, як легко за допомогою одягу і взуття підкреслити довжину ніг.

Хейлі одягла міні-сукню з квітковим принтом в чорно-білій кольоровій гамі, прикрашену брошкою у вигляді чорної троянди. З перебільшеними руквами-ліхтариками, квадратним вирізом і оборкою, вона виглядало неймовірно жіночно. А до того ж вигідно підкреслила тонку талію і довгі засмаглі ноги, при цьому вдало врівноваживши пропорції фігури. Ще один прийом, який тільки сприяла цьому завданню - босоніжки на високих підборах з однією тонкою смужкою. Таким чином, ділянка стопи візуально "додалася" до загальної довжини ніг. Беремо на замітку!

Б'юті-прийоми від ікони стилю: Хейлі Бібер показала, як зробити ноги &quot;нескінченними&quot;Б'юті-прийоми від ікони стилю: Хейлі Бібер показала, як зробити ноги &quot;нескінченними&quot;Б'юті-прийоми від ікони стилю: Хейлі Бібер показала, як зробити ноги &quot;нескінченними&quot;Хейлі Бібер з чоловіком Джастіном Бібером (фото: скрін instagram.com/elle_russia)

На додаток до образу ікона стилю підібрала контрастного відтінку сумку-клатч, золотий браслет на ногу, а також ланцюжок і намиста. Лук Хейлі вже встиг облетіти мережу, зібравши масу захоплених відгуків. Варто визнати, він дійсно вдався!

Також ми писали, що Хейлі Бібер показала, як носити піджак-оверсайз.

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