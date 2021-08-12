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Ідеально на кожен день: Хейлі Бібер показала, як носити піджак-оверсайз

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США, Четвер 12 серпня 2021 18:33
Ідеально на кожен день: Хейлі Бібер показала, як носити піджак-оверсайз Хейлі Бібер (фото: instagram.com/haileybieber)
Автор: RBC.UA

24-річна Хейлі Бібер не залишає своїх фанатів без стильних луків. Дівчина вибирає незвичайні поєднання як для світських подій, так і в звичайному житті.

Новий пост вона присвятила своєму улюбленому трюку: поєднувати оверсайз з міні-топами.

Хейлі Бібер знає, як підкреслити свою струнку фігуру за допомогою одягу. Модель і ікона стилю одягла штани, трикотажний кроп-топ молочного відтінку, а також об'ємний жакет з картатої тканини. Доповнили образ золоте кольє, кілька підвісок, а також сережки-кільця.

У підписі дружина Джастіна Бібера розповіла про створення свого трендового макіяжу. Візажист постаралася зробити його легким, підкресливши засмаглу шкіру золотистим світінням, а зелені очі - коричнево-золотистими тінями. Волосся Бібер зібрали в низький пучок, додавши пару шпильок - ще один тренд цього літа. Новий лук Хейлі фанати оцінили в майже мільйон лайків і тисячі коментарів.

Ідеально на кожен день: Хейлі Бібер показала, як носити піджак-оверсайзІдеально на кожен день: Хейлі Бібер показала, як носити піджак-оверсайзХейлі Бібер у новому вбранні (фото: instagram.com/haileybieber)

Нагадаємо, Хейлі Бібер нещодавно стала вести свій YouTube-канал. Там дівчина пообіцяла показувати найважливіші події з життя, а також навчити шанувальників складати стильні образи. Вона щедро ділиться порадами по догляду за шкірою, волоссям і тілом. Зараз на каналі більше 1,2 млн послідовувачів.

Раніше Хейлі Бібер показала відразу три образи для вечірки.

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