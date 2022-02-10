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Couple goals: найстильніші зіркові пари, які нас надихають

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Четвер 10 лютого 2022 15:18
Couple goals: найстильніші зіркові пари, які нас надихають Найстильніші зіркові пари (фото: Getty Images)
Автор: Ольга Турчанікова

Є в шоу-бізнесі пари, при одному погляді на які розумієш: вони знайшли один одного. Гармонія в їх відносинах вдало доповнюється однаковим поглядом на речі в буквальному сенсі цього слова.

Пропонуємо помилуватися найстильнішими зоряними парами, які надихнуть своїми образами кого завгодно.

Бейонсе і Jay-Z

Зразкова у всіх сенсах пара тільки з боку здається такою. Пара пережила безліч криз і була на межі розлучення. Але, як зізнавався реп-виконавець, їхні стосунки врятувала любов і музика. А от в стильному співпадінні закоханих завжди була гармонія.

Couple goals: найстильніші зіркові пари, які нас надихаютьCouple goals: найстильніші зіркові пари, які нас надихаютьCouple goals: найстильніші зіркові пари, які нас надихають

Couple goals: найстильніші зіркові пари, які нас надихають

Роузі Хантінгтон-Уатлі і Джейсон Стетхем

Супермодель з ангельською зовнішністю і брутальний герой бойовиків – складно уявити більш гармонійне поєднання. Коли пара з'являється на людях, одягнена в бездоганні вбрання, від них буквально неможливо відірвати погляд.

Couple goals: найстильніші зіркові пари, які нас надихаютьCouple goals: найстильніші зіркові пари, які нас надихаютьCouple goals: найстильніші зіркові пари, які нас надихаютьCouple goals: найстильніші зіркові пари, які нас надихають

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек

Нова хвиля любові, що захлеснула пару, застала їх набагато мудрішими, визнавалася Джей Ло в одному з останніх інтерв'ю. Але також варто додати: і набагато більш стильними і оригінальними. Сьогодні у Лопес увійшло в звичку носити речі бойфренда, а на людях вони з Беном демонструють зворушливі парні луки.

Couple goals: найстильніші зіркові пари, які нас надихаютьCouple goals: найстильніші зіркові пари, які нас надихаютьCouple goals: найстильніші зіркові пари, які нас надихаютьCouple goals: найстильніші зіркові пари, які нас надихають

Олівія Палермо і Йоханнес Хьюбл

Одна з найкрасивіших пар на всіх світських тусовках, яка незмінно привертає увагу всіх модних порталів. Італійська it-girl і німецький манекенник одружені з 2014-го року. І мабуть, за ці роки вже побили рекорд стильних виходів серед усіх зіркових пар.

Couple goals: найстильніші зіркові пари, які нас надихаютьCouple goals: найстильніші зіркові пари, які нас надихаютьCouple goals: найстильніші зіркові пари, які нас надихаютьCouple goals: найстильніші зіркові пари, які нас надихаютьCouple goals: найстильніші зіркові пари, які нас надихають

Хейлі і Джастін Бібер

У парі з визнаною іконою стилю Джастін неймовірно змінився. Популярний співак став не тільки набагато більш спокійним і гармонійним, але і модним. Що важливо: Хейлі і Джастін намагаються виглядати на всі сто не тільки на червоних доріжках, а й у звичайному житті.

Couple goals: найстильніші зіркові пари, які нас надихаютьCouple goals: найстильніші зіркові пари, які нас надихаютьCouple goals: найстильніші зіркові пари, які нас надихаютьCouple goals: найстильніші зіркові пари, які нас надихаютьCouple goals: найстильніші зіркові пари, які нас надихають

Ріанна і A$AP Rocky

Майбутні молоді батьки підкорили публіку ще до першого офіційного виходу в світ на Met Gala 2021. Музиканти явно зійшлися в умінні тонко відчувати стиль і міксувати стильні речі. Обидва обожнюють брендовий одяг, вінтажні прикраси і провокації. Є на що подивитися!

Couple goals: найстильніші зіркові пари, які нас надихаютьCouple goals: найстильніші зіркові пари, які нас надихаютьCouple goals: найстильніші зіркові пари, які нас надихаютьCouple goals: найстильніші зіркові пари, які нас надихають

Джулія Фокс і Каньє Уест

Можливо, роман Джулії Фокс і Каньє Уеста і фейковий, але в званні найстильнішої пари за останній час зіркам не відмовиш. Всього за пару місяців екс-чоловік Кім Кардашьян зумів зробити з актриси модну ікону. Цікаво подивитися, що буде далі.

Couple goals: найстильніші зіркові пари, які нас надихаютьCouple goals: найстильніші зіркові пари, які нас надихаютьCouple goals: найстильніші зіркові пари, які нас надихають

Couple goals: найстильніші зіркові пари, які нас надихають

Фото: Getty Images; Instagram

Раніше Джулія Фокс розповіла про досвід в БДСМ і наркотики.

Також дивіться нову зйомку Роберта Паттінсона, де він постав у брутальних образах для GQ.

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