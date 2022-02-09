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У дусі "Бійцівського клубу": Роберт Паттінсон знявся в брутальних образах для GQ

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Середа 09 лютого 2022 20:20
У дусі "Бійцівського клубу": Роберт Паттінсон знявся в брутальних образах для GQ Роберт Паттінсон знявся для GQ (фото: instagram.com/gq)
Автор: Ольга Турчанікова

Роберт Паттінсон знявся для нового випуску журналу GQ. В об'єктиві Джека Бріджленда він постав в досить брутальних образах, які немов покликані стерти з пам'яті солодкого вампіра з "Сутінків".

Актор на частині фото зображений з вибіленими скуйовдженим волоссям, грілзами на зубах і татуюваннями. Вилитий герой "Бійцівського клубу".

В інтерв'ю виданню він в основному говорив про участь у новому фільмі "Бетмен", прем'єра якого відбудеться в березні. Це роль, як відомо, стане для героя екранів своєрідним поверненням у світ блокбастерів після гучних "Сутінків". І лише пару раз згадав свою дівчину Сьюкі Уотерхаус.

"Ми завжди знімали вночі, весь час було дуже темно, і я відчував себе дуже самотнім. Весь час треба було бути в костюмі. Не можна було виходити зі студії в костюмі, тому я майже не знав, що взагалі відбувається зовні. Перший кадр фільму настільки відрізняється від кадрів будь-якого іншого фільму про Бетмена, що це просто задає зовсім інший темп.

З першого кадру це взагалі детективна історія. Зазвичай, коли ви бачите Бетмена, він з'являється і б'є людей. Але тут він розмовляє, і між героями відбуваються емоційні сцени, яких, я думаю, не було в жодному іншому фільмі", – розповів Паттінсон.

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Роберт Паттінсон в незвичайних образах (фото: instagram.com/gq)

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