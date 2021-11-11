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Демі Мур - 59: топ-10 стильних образів актриси, які варто повторити

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Четвер 11 листопада 2021 18:17
Демі Мур - 59: топ-10 стильних образів актриси, які варто повторити Демі Мур (фото: Getty Images)
Автор: Ольга Турчанікова

11 листопада Демі Мур відзначає 59-річчя. Хоча одна з найкрасивіших жінок планети і найбільш талановитих актрис Голлівуду давно перейшла в розряд жінок "поза віком". Доказ тому - і її почуття стилю, на яке можуть орієнтуватися навіть її юні колеги.

Пропонувати топ-10 образів Демі Мур, які варто повторити вже цієї осені.

Демі Мур - муза багатьох модельєрів і постійний гість модних подій. Разом зі своїми дочками зірка постійно потрапляє в списки найстильніших персон стрістайлу. Причому вигідно виділяється на тлі інших героїнь. А її появи на червоних доріжках премій справляють фурор. Демі обожнює брючні костюми, багатолійність і елегантні вбрання. Але ніколи не проти приміряти ультрасексуальне плаття.

Демі Мур - 59: топ-10 стильних образів актриси, які варто повторитиДемі Мур - 59: топ-10 стильних образів актриси, які варто повторитиДемі Мур - 59: топ-10 стильних образів актриси, які варто повторитиДемі Мур - 59: топ-10 стильних образів актриси, які варто повторитиДемі Мур - 59: топ-10 стильних образів актриси, які варто повторити

Демі Мур завжди була стильною (фото: instagram.com/demimoore)

У повсякденному житті актриса обирає стиль більш розслаблений. На фото з особистого архіву зірка фігурує в джинсах, светрах-оверсайз і костюмах в білизняному стилі. Також вона не проти поекспериментувати з трикотажними костюмами, комбінезонами і милими піжамами. Пропонуємо найяскравіші образи вічно молодої зірки.

Демі Мур - 59: топ-10 стильних образів актриси, які варто повторитиДемі Мур - 59: топ-10 стильних образів актриси, які варто повторитиДемі Мур - 59: топ-10 стильних образів актриси, які варто повторитиДемі Мур - 59: топ-10 стильних образів актриси, які варто повторитиДемі Мур - 59: топ-10 стильних образів актриси, які варто повторитиДемі Мур - 59: топ-10 стильних образів актриси, які варто повторитиДемі Мур - 59: топ-10 стильних образів актриси, які варто повторитиДемі Мур - 59: топ-10 стильних образів актриси, які варто повторитиДемі Мур - 59: топ-10 стильних образів актриси, які варто повторитиДемі Мур - 59: топ-10 стильних образів актриси, які варто повторитиКращі образи Демі Мур (фото: instagram.com/demimoore)

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