Демі Мур - 59: топ-10 стильних образів актриси, які варто повторити

11 листопада Демі Мур відзначає 59-річчя. Хоча одна з найкрасивіших жінок планети і найбільш талановитих актрис Голлівуду давно перейшла в розряд жінок "поза віком". Доказ тому - і її почуття стилю, на яке можуть орієнтуватися навіть її юні колеги.

Демі Мур - муза багатьох модельєрів і постійний гість модних подій. Разом зі своїми дочками зірка постійно потрапляє в списки найстильніших персон стрістайлу. Причому вигідно виділяється на тлі інших героїнь. А її появи на червоних доріжках премій справляють фурор. Демі обожнює брючні костюми, багатолійність і елегантні вбрання. Але ніколи не проти приміряти ультрасексуальне плаття.

Демі Мур завжди була стильною (фото: instagram.com/demimoore)

У повсякденному житті актриса обирає стиль більш розслаблений. На фото з особистого архіву зірка фігурує в джинсах, светрах-оверсайз і костюмах в білизняному стилі. Також вона не проти поекспериментувати з трикотажними костюмами, комбінезонами і милими піжамами. Пропонуємо найяскравіші образи вічно молодої зірки.

Кращі образи Демі Мур (фото: instagram.com/demimoore)