Зухвалий верх і класичний низ: Хейлі Бібер показала ідеальний образ на вихід

Хейлі Бібер показала новий стильний образ , який надихнув фанатів. Таке вбрання - відмінний варіант для виходу в світ, вечірок і побачень.

Поки що модель і дружина Джастіна Бібера запостила фото в сторіз свого блога .

Хейлі Бібер знову довела, що звання ікони стилю їй дано не дарма. Дівчина одягла стильний образ, який виглядає сексуально і сміливо. Все завдяки тому, що в ньому поєдналися класика і бунтарський принт.

Хейлі Бібер в новому образі (фото: instagram.com/haileybieber)

Так, Хейлі одягла зелений топ з анімалістичним принтом "під тигра". З довгими рукавами і спокусливими вирізами, він підкреслив струнке тіло моделі і її залізний прес. До нього дівчина підібрала класичні чорні штани з високою посадкою. Доповнили лук великі золотисті сережки-кільця.

Макіяж і зачіска Бібер також заслуговують особливої похвали. Ніжні відтінки мейк-апу відмінно врівноважили яскравий аутфіт, а високий хвіст додав йому зухвалу нотку. Вийшло неймовірно ефектно!