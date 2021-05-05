Просто і стильно: Хейлі Бібер вирушила на прогулянку в ультрамодній сорочці і брюках кльош
Хейлі Бібер-визнана ікона стилю, яка завжди знайде чим здивувати своїх шанувальників. Дівчина підібрала ультрамодні дрібнички, які варто придбати цього літа.
Хейлі вирушила на ділову зустріч в класичному стилі, але і цікавими деталями.
Молода дружина Джастіна Бібера одягла штани кльош коричневого кольору, а також ультрамодну сорочку, яка вже стала популярною серед багатьох знаменитостей. Зшита за прикладом класичної, але укорочена, вона відмінно підкреслює талію. На додаток до образу Хейлі підібрала сонцезахисні окуляри в білій оправі, а ще - яскраво-помаранчеву сумку.
Хейлі Бібер (фото: скрін instagram.com/harpersbazaarukraine)
Стильний і лаконічний образ вже облетів всі модні портали, викликавши тільки позитивні відгуки. Що ж, в умінні одягнутися Хейлі не відмовиш. А ось її чоловік нещодавно нарвався на критику від ще однієї ікони стилю - Вікторії Бекхем. Справа в тому, що поп-виконавець надіслав британській діві свої крокси. І вона не втрималася, щоб не сказати свою справжню думку про подібне взуття.
Також ми писали про нову спокусливу зйомку Хейлі для відомого бренду YSL.