Дочка Джуда Лоу демонструє ідеальне тіло в найнесподіванішому літньому вбранні

Як нове обличчя Dior, Айріс Лоу вперше відвідала Каннський кінофестиваль. Дівчина блищить на червоній доріжці і знімає стильні луки , які приваблюють своєю неординарністю.

Новий з них 20-річна модель показала кілька годин тому в своєму блозі мережі Instagram .

Айріс Лоу обожнює виділятися. Наприклад, нещодавно дівчина розлучилася з досить довгими локонами і зробила зухвалу стрижку "під хлопчика". Ще більше красуня любить екстраординарні вбрання. У Каннах вона не змогла втриматися від примірки стильного і оригінального костюма авторства Fendi.

Айріс Лоу в незвичайному вбранні (фото: instagram.com/lirisaw)

Посеред спекотного літнього дня вона одягла бежевий костюм грубої в'язки: укорочений джемпер з довгими рукавами і спущеною лінією плечей, а також спідниця міді з високою посадкою. Доповнили аутфіт такого ж кольору маленька сумочка, босоніжки з хутром і оригінальною танкеткою, чорні сонцезахисні окуляри cat eye, а також великі золотисті прикраси.

Модель на червоній доріжці Канн (фото: instagram.com/lirisaw)

Також модель представила новий лук з червоної доріжки. Цього разу Айріс підібрали невагому сукню з плісированою спідницею від Dior. Доповнили лук лаконічні прикраси з великими каменями.