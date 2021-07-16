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Дочка Джуда Лоу демонструє ідеальне тіло в найнесподіванішому літньому вбранні

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Канни, П'ятниця 16 липня 2021 18:18
Дочка Джуда Лоу демонструє ідеальне тіло в найнесподіванішому літньому вбранні Айріс Лоу (фото: instagram.com/lirisaw)
Автор: RBC.UA

Як нове обличчя Dior, Айріс Лоу вперше відвідала Каннський кінофестиваль. Дівчина блищить на червоній доріжці і знімає стильні луки, які приваблюють своєю неординарністю.

Новий з них 20-річна модель показала кілька годин тому в своєму блозі мережі Instagram.

Айріс Лоу обожнює виділятися. Наприклад, нещодавно дівчина розлучилася з досить довгими локонами і зробила зухвалу стрижку "під хлопчика". Ще більше красуня любить екстраординарні вбрання. У Каннах вона не змогла втриматися від примірки стильного і оригінального костюма авторства Fendi.

Дочка Джуда Лоу демонструє ідеальне тіло в найнесподіванішому літньому вбранніДочка Джуда Лоу демонструє ідеальне тіло в найнесподіванішому літньому вбранні

Айріс Лоу в незвичайному вбранні (фото: instagram.com/lirisaw)

Посеред спекотного літнього дня вона одягла бежевий костюм грубої в'язки: укорочений джемпер з довгими рукавами і спущеною лінією плечей, а також спідниця міді з високою посадкою. Доповнили аутфіт такого ж кольору маленька сумочка, босоніжки з хутром і оригінальною танкеткою, чорні сонцезахисні окуляри cat eye, а також великі золотисті прикраси.

Дочка Джуда Лоу демонструє ідеальне тіло в найнесподіванішому літньому вбранніДочка Джуда Лоу демонструє ідеальне тіло в найнесподіванішому літньому вбранніДочка Джуда Лоу демонструє ідеальне тіло в найнесподіванішому літньому вбранніДочка Джуда Лоу демонструє ідеальне тіло в найнесподіванішому літньому вбранніМодель на червоній доріжці Канн (фото: instagram.com/lirisaw)

Також модель представила новий лук з червоної доріжки. Цього разу Айріс підібрали невагому сукню з плісированою спідницею від Dior. Доповнили лук лаконічні прикраси з великими каменями.

Раніше ми писали про перший вечірній образ Айрі Лоу в Каннах. Модель вибрала маленьке чорне плаття, але в незвичайній версії.

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